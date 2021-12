मंगलवार, 7 दिसंबर का राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)- आज चंद्रमा धनु राशि में (the Moon is in Sagittarius) है. आपकी राशि में चंद्रमा नौवें भाव में रहेगा. दुर्भाग्य से आज निजी मोर्चे पर किस्मत आपके साथ नहीं है. इसलिए अपने प्रिय के साथ शांति बनाए रखने के लिए आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. संगीत आपको शांत और तनावमुक्त रहने में मदद करेगा. अपने साथी के साथ अपने विचार साझा करने का समय आ गया है. आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है. यदि आप इतने इच्छुक हैं, तो आप धन का ढेर बना सकते हैं. दिन बड़ी परियोजनाओं को शुरू करने का पक्षधर है.

वृष (21 अप्रैल से 21 मई)- आज चंद्रमा धनु राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा आठवें भाव में रहेगा. आपको रिश्तों को सावधानी से संभालना होगा क्योंकि आप अपने साथी के साथ मतभेदों का अनुभव कर सकते हैं और इससे असहमति हो सकती है. आपको उसी पर समझौता भी करना पड़ सकता है. चीजों में खटास आने से पहले मुद्दों को दूर करने का समय आ गया है. आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है. आपको गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. आपको एहसास होगा कि अगर यह दूसरों के समर्थन के लिए नहीं होता, तो आप टूट सकते थे.

मिथुन (22 मई से 21 जून)- आज चंद्रमा धनु राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा सातवें भाव में रहेगा. विचारों में मतभेद आपके रिश्ते में दूरियां बढ़ा सकता है. बहस के मामले में अपने प्रिय की राय का सम्मान करना सीखें. हालांकि, ज़िम्मेदारियां साझा करने के बाद चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. धन के मामलों में आप एक अच्छी सार्वजनिक छवि बनाने के लिए व्यवसाय या अन्य गतिविधियों में निवेश कर सकते हैं. कार्यालय में ध्यान आकर्षित करने वाला रवैया व्यर्थ हो सकता है. जनता से बातचीत के लिए दिन अच्छा है. हालांकि, पेशेवर मामलों में आपका दिन औसत रह सकता है.

ये भी पढ़ें- कार्रवाई! हिमाचल प्रदेश में दागी पाए गए अफसर और कर्मचारी तो नौकरी से धोना होगा हाथ

कर्क (22 जून से 22 जुलाई)- आज चंद्रमा धनु राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा छठे भाव में रहेगा. प्यार और रिश्तों में आपको अधिक समायोजन और क्षमाशील होने की आवश्यकता हो सकती है. समझौता संघ में शांति और सद्भाव बनाए रखने की कुंजी हो सकता है. धन के मामलों में आपको सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि वे अच्छी वित्तीय योजनाओं की सिफारिश कर सकते हैं. ऋण के लिए आवेदन करना संभव हो सकता है. पेशेवर रूप से आप केंद्रित रह सकते हैं जिससे कार्यप्रवाह में तेजी आ सकती है. संक्षेप में, योजना, निष्पादन और अंतर्ज्ञान स्मार्ट दृष्टिकोण अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

सिंह (23 जुलाई से 23 अगस्त)- आज चंद्रमा धनु राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा पंचम भाव में रहेगा. अपने प्रेम संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको अपने पारस्परिक कौशल को विकसित करने की आवश्यकता हो सकती है. चीजें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सकती हैं क्योंकि आप अपने प्रिय की भावनाओं के बेरोज़गार पक्ष का पता लगाते हैं. धन के मामले भाग्य ला सकते हैं क्योंकि मदद करने वाला हाथ आपको अपने वित्त को बढ़ाने के लिए सही रास्ते पर ला सकता है. काम के मोर्चे पर आप एक सक्रिय दिन के लिए पंप हो सकते हैं. सीखने और परिस्थितियों के अनुकूल होने के नए अवसर आपको अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने रचनात्मक इनपुट का दोहन करने में मदद कर सकते हैं.

कन्या (24 अगस्त से 22 सितंबर)- आज चंद्रमा धनु राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेगा. व्यक्तिगत मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए आरामदायक रहने की संभावना है. इसलिए आपको अपनी सारी चिंताओं को एक तरफ रख देना चाहिए. डेट पर बाहर जाने और अपने प्रियजन के साथ शानदार समय बिताने का समय आ गया है. आप इसे अविस्मरणीय दिन बना सकते हैं. यह दिन उन चीजों के पक्ष में नहीं है जिनके लिए अधिक शारीरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है. आपको अपने दिमाग को काम के हिसाब से आराम करने की आवश्यकता हो सकती है. शीघ्र निर्णय लेने के बजाय धन प्राप्ति के मामले में धीमी गति से चलना एक अच्छा विचार होगा. जल्दबाजी में, आप शायद ऐसी गलतियां कर सकते हैं जो आपके वित्त को लंबे समय तक प्रभावित कर सकती हैं.

तुला (23 सितंबर से 23 अक्टूबर)- आज चंद्रमा धनु राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा तीसरे भाव में रहेगा. प्रेम बढ़ सकता है क्योंकि आप अपने प्रिय के रोमांटिक मूड को प्रोत्साहित कर सकते हैं. सुनिश्चित करें कि आप दिन का उपयोग रिश्ते में प्यार और गर्मजोशी बनाए रखने के लिए करते हैं. दिन के लिए सामाजिकता का संकेत दिया जा सकता है. वित्त के लिए एक औसत दिन क्योंकि कोई बड़ी आय या हानि नहीं हो सकती है. हालांकि, आप अपने मौद्रिक लेनदेन पर नज़र रख सकते हैं. व्यावसायिक रूप से चीजें सुचारू रूप से आगे बढ़ सकती हैं. नए कार्य आपके हाथ में आने की संभावना है. महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय आप आत्मविश्वास से भरे हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें- दिसंबर में हिमाचल में बर्फबारी, 4 हजार करोड़ के लाल रसीले सेब को 1600 चिलिंग आवर्स मिलने की उम्मीद

वृश्चिक (24 अक्टूबर से 22 नवंबर)- आज चंद्रमा धनु राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा दूसरे भाव में रहेगा. आप अपने प्रियजन के साथ अपने संबंधों का आनंद लेंगे. आप एक प्रखर प्रेमी हो सकते हैं, लेकिन अपने साथी से अनुचित अपेक्षाएँ रखने से निराशा हो सकती है. खुश रहने के लिए, आप जो चाहते हैं उसमें यथार्थवादी बनें. अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपको अच्छे नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे. यदि आप व्यवसाय में हैं, तो आपकी मार्केटिंग का परिणाम अच्छा व्यवसाय होगा जिससे बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होगा. आज आपको महत्वपूर्ण फैसले लंबित रखने चाहिए. सही समय का इंतजार करें.

धनु (23 नवंबर से 21 दिसंबर)- आज चंद्रमा धनु राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा पहले भाव में रहेगा. व्यक्तिगत मोर्चे पर यह उत्साहजनक दिन है और आप अपने साथी से उपहार की उम्मीद कर सकते हैं. पार्टनर का भावनात्मक सहयोग आपको मिलेगा. क्योंकि आपकी खरीदारी का आवेग आज बहुत अधिक होने वाला है, आप क्रेडिट कार्ड पर पैसा खर्च कर सकते हैं. चीजें खरीदने के लिए आप कर्ज भी ले सकते हैं. कार्यस्थल पर होने वाली बैठकों में आप अपनी राय ईमानदारी से व्यक्त करने में सक्षम होंगे. आपको इसे ज़्यादा करने से बचने की ज़रूरत है क्योंकि लोगों पर गलत प्रभाव पड़ सकता है.

मकर (22 दिसंबर से 20 जनवरी)- आज चंद्रमा धनु राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा बारहवें भाव में रहेगा. हो सकता है कि आज आपका रवैया छोड़ दिया जाए. इससे आपको अपने भावनात्मक उच्च ज्वार को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी. आप अपने प्रिय के साथ मनोरंजक गतिविधियों का आनंद लेने में व्यस्त हो सकते हैं. किसी आध्यात्मिक पाठ्यक्रम में धन निवेश करने का यह एक आदर्श समय है. यदि आप ध्यान करना सीखते हैं या यदि आप किसी पंथ से जुड़ते हैं, तो यह आपको अपने भीतर गहराई तक जाने में मदद करेगा. यह आपको जीवन का मूल्य सिखाएगा. दिनचर्या के काम ऊबाऊ लग सकते हैं और बौद्धिक तनाव आपको चिंतित रखेगा.

कुंभ (21 जनवरी से 18 फरवरी)- आज चंद्रमा धनु राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा 11वें भाव में रहेगा. आपको अपने रिश्ते के बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है. आपको अपने पार्टनर को स्पेस देना पड़ सकता है. पार्टनर के साथ समझौता करना चुनौती होगी. हालांकि आप दोनों के बीच बेहतर समझ आपको सुरक्षित रखेगी. उस पैसे के बारे में सोचें जो आपके पास है और फिर तय करें कि आप खर्च कर सकते हैं या नहीं. यदि आप इस विषय पर ध्यान करते हैं, तो यह समय की बर्बादी होगी. सच्चाई का सामना करें, निर्णय लें और आगे बढ़ें!

मीन (19 फरवरी से 20 मार्च)- आज चंद्रमा धनु राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा दसवें भाव में रहेगा. सुनिश्चित करें कि आपका व्यस्त कार्यक्रम आपको अपने प्रेम जीवन को दरकिनार नहीं करने देता. आप अपने प्रियजन से संबंध बनाने का प्रयास कर सकते हैं. हालांकि, आपके स्वप्निल विचार आपके साथी को परेशान कर सकते हैं. भावनात्मक और व्यावहारिक होने से आपको जमीन से जुड़े रहने में मदद मिलेगी और आपके प्रिय को सहज महसूस होगा. आज आप ऊर्जा से भरपूर और अतिसक्रिय रहेंगे. आप पैसे के पीछे नहीं भागेंगे बल्कि यह उल्टा होगा. अपने वरिष्ठों के साथ संबंध बनाने का यह आदर्श समय है.

ये भी पढ़ें- शिमला में बर्फबारी: दोपहर बाद अचानक खराब हुआ मौसम, बर्फ के फाहे गिरते देख झूमे पर्यटक