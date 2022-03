मंगलवार, 22 मार्च का राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)- आज चंद्रमा तुला राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा सातवें भाव में रहेगा. आपको अपने साथी के साथ पिछले मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता हो सकती है. अपने प्रिय के साथ मामलों पर चर्चा करें ताकि गलतफहमी के लिए कोई जगह न हो. समस्या को सुलझाने का आपका रवैया रिश्ते को मधुर बना सकता है. आप विरासत से संबंधित मामलों को सुलझाने और संपत्ति विवादों को निपटाने में सक्षम हो सकते हैं. पेशेवर मोर्चे पर, आपका मूड आप पर छल कर सकता है. दिन का दूसरा भाग नियमित कार्यालय के कामों से नीरस रह सकता है. सुनिश्चित करें कि यदि आपको मौका दिया जाए तो आप नई जिम्मेदारियों को निभाएं.

वृष (21 अप्रैल से 21 मई)- आज चंद्रमा तुला राशि में (Today the Moon is in Libra) है. आपकी राशि में चंद्रमा छठे भाव में रहेगा. प्रेम जीवन खुशियों से भरा हो सकता है क्योंकि आपके और आपके साथी के बीच समझ बेहतर हो सकती है. यह एक साथ क्वालिटी टाइम बिताने का श्रेय हो सकता है. एक तनाव मुक्त प्रेम जीवन दिन के लिए आपका इंतजार कर रहा है. एक व्यावहारिक मानसिकता आपको अपने वित्त को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती है. आप केवल आवश्यक चीजों पर खर्च करने पर काम कर सकते हैं. कार्यस्थल पर आपका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता दिन को हिला सकती है. सही निर्णय आपको कंपनी के लिए एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में पेश कर सकता है.

मिथुन (22 मई से 21 जून)- आज चंद्रमा तुला राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा पंचम भाव में रहेगा. काम, घर और दोस्त- ये तीन सबसे जरूरी चीजें आज आपकी प्राथमिकता सूची में आएंगी. सकारात्मक हिस्सा यह है कि आप दुनिया के शीर्ष पर महसूस करेंगे. इससे आपके हौसले बुलंद हो सकते हैं. आपका दिमाग अच्छा रहेगा और कार्यस्थल पर आपकी कार्यक्षमता दोगुनी हो सकती है. दिन के दूसरे भाग के दौरान, आपके दिन-प्रतिदिन की आवश्यक वस्तुओं पर पैसा खर्च हो सकता है और आपको अपने खर्चों को केवल उसी तक सीमित रखना चाहिए. किसी से कर्ज लेने के बारे में न सोचें.

कर्क (22 जून से 22 जुलाई)- आज चंद्रमा तुला राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेगा. आज आप खुद को बहुत अच्छी वित्तीय स्थिति में पाएंगे. आप अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के माध्यम से अच्छा पैसा कमाने में सक्षम होंगे. अपने सपनों को साकार करने के लिए यह एक उल्लेखनीय दिन है. आसपास हो रही नई चीजें आपको रोमांचित करेंगी. आपको कोई नया मुकाम हासिल होने की संभावना है. हालांकि, आपको अपनी क्षमता को समझने और उसके अनुसार जिम्मेदारियों को निभाने की आवश्यकता है. यह दिन आपके लिए शानदार रहेगा.

सिंह (23 जुलाई से 23 अगस्त)- आज चंद्रमा तुला राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा तीसरे भाव में रहेगा. अपने प्रिय के साथ संबंधों के मामलों पर चर्चा करते समय आपको अपने शब्दों पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता है. शब्द वापस नहीं लिए जा सकते हैं और यदि क्षति हुई है, तो मरम्मत करना मुश्किल होगा. कार्यस्थल पर आपकी उपस्थिति आज आवश्यक रहेगी. अगर चीजें उस तरह से काम नहीं करती हैं, तो आज आपको अपनी आवाज उठानी पड़ सकती है. हालांकि, अपनी बातों से किसी को ठेस न पहुंचाएं. सबसे आसान रणनीति सही शब्दों का चयन करना होगा.

कन्या (24 अगस्त से 22 सितंबर)- आज चंद्रमा तुला राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा दूसरे भाव में रहेगा. आप होशपूर्वक या अनजाने में सकारात्मक बदलाव का अनुभव कर सकते हैं. आप एक विशेष जीवन शैली अपना सकते हैं जो आपके साथी ने आपसे पहले अनुरोध किया होगा. हालांकि, आप अंततः एक सहज संबंध का आनंद लेंगे. आपको भावनात्मक सहयोग भी मिलने की संभावना है. आपको विभिन्न मामलों के बारे में बहुत गहराई से सोचकर चीजों को जटिल बनाने के बजाय चीजों को सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए. आपको सलाह दी जाती है कि आज वित्तीय मामलों पर अंतिम निर्णय लेने से बचें. आज आपको अपनी समय सारिणी को सही ढंग से निर्धारित करने की आवश्यकता है.

तुला (23 सितंबर से 23 अक्टूबर)- आज चंद्रमा तुला राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा पहले भाव में रहेगा. आपको अपने घरेलू जीवन से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में मुश्किल हो सकती है. हो सकता है कि आप जीवन के अन्य क्षेत्रों के साथ ठीक से संतुलन न बना पाएं. आपको शांत रहने की सलाह दी जाती है. अच्छे कर्मों पर विश्वास करें और आप जीवन में सकारात्मक बदलाव का अनुभव करेंगे. आज आप पैसों के मामले को लेकर गंभीर हो जाएंगे. अब आप लंबी अवधि की आर्थिक मजबूती के बारे में सोचेंगे और आर्थिक मजबूती को बढ़ाने या बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे.

वृश्चिक (24 अक्टूबर से 22 नवंबर)- आज चंद्रमा तुला राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा बारहवें भाव में रहेगा. आपको सलाह दी जाती है कि चीजों को अपने दायरे में लें और चलते रहें. यदि आप बहुत अधिक चिंता करते हैं और खर्चों पर बार-बार पछताते हैं, तो आप जीवन को खुशी से नहीं जी पाएंगे. हर किसी को जीवन में किसी न किसी रूप में प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना ही पड़ता है. आपको अपने कुछ सहयोगियों के भेष में प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ चेतावनी दी जा रही है. 'चूहे की दौड़' का नेतृत्व करने का एकमात्र मंत्र ईमानदारी और भक्ति के साथ काम करना है. मेहनत रंग लाती है.

धनु (23 नवंबर से 21 दिसंबर)- आज चंद्रमा तुला राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा 11वें भाव में रहेगा. आप परिवार, दोस्तों या बेहतर अभी तक, अपने प्रिय के साथ कुछ मज़ेदार गतिविधियों के साथ अपने रिश्ते को बढ़ा सकते हैं. रोमांटिक रूप से दिन भावनाओं से भरा रह सकता है. आपको मिजाज से संबंधित समस्या हो सकती है. शाम के समय, आप किसी ऐसी चीज़ पर एक बड़ा हिस्सा खर्च कर सकते हैं जो लगभग पैसे की बर्बादी है. फिर भी, आपको इसका कोई ऐतराज नहीं होगा और आपको इस तरह के खर्च का पछतावा भी नहीं होगा. चूंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं, इसलिए आपको अगली चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए.

मकर (22 दिसंबर से 20 जनवरी)- आज चंद्रमा तुला राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा दसवें भाव में रहेगा. काम की व्यस्तता आपके परिवार को अकेलापन महसूस करा सकती है. सुनिश्चित करें कि आप परिवार और प्रिय के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए काम से समय निकालें. आर्थिक रूप से आप अपने व्यवसाय के संचालन के विस्तार के लिए धन का निवेश करना चाह सकते हैं. हालांकि, सुनिश्चित करें कि आप अधिक खर्च नहीं करते हैं. अपने पेशेवर जीवन के बजाय अपने निजी जीवन पर ध्यान दें. हालांकि, आप अपनी दैनिक गतिविधियों को कुशलतापूर्वक निर्धारित कर सकते हैं. कोई नया प्रोजेक्ट अनुकूल हो सकता है. निर्णय लेने से समय पर असाइनमेंट पूरा करने में मदद मिल सकती है.

कुंभ (21 जनवरी से 18 फरवरी)- आज चंद्रमा तुला राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा नौवें भाव में रहेगा. प्रेम जीवन अस्त-व्यस्त और उबाऊ हो सकता है क्योंकि आप अकेले समय बिता सकते हैं. आपका साथी मूडहीन हो सकता है इसलिए सुनिश्चित करें कि अलगाव आपके वर्तमान संबंधों को प्रभावित नहीं करता है. आपका सकारात्मक दृष्टिकोण और रणनीतिक क्षमताएं आपको वित्तीय मोर्चे पर त्वरित प्रगति करने में मदद कर सकती हैं. ऑफिस में अत्यधिक काम का बोझ आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकता है. आप घर जाने की इच्छा कर सकते हैं क्योंकि थकान आपको अपने नियमित कार्यालय के काम को जारी रखने के लिए अक्षम कर सकती है. हालांकि, यह दिन के लिए काम नहीं कर सकता है.

मीन (19 फरवरी से 20 मार्च)- आज चंद्रमा तुला राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा आठवें भाव में रहेगा. प्रेम के मोर्चे पर आपको भविष्यवाणी करना और चीजों को ग्रहण करना बंद कर देना चाहिए. बेहतर होगा कि व्यवहारिक बने रहें और जीवन को जैसे आए वैसे ही ले लें. आपके रिश्ते में कुछ जटिल मुद्दों को मस्ती और हास्य के साथ हल करने की संभावना है. आर्थिक मोर्चे पर दिन की शुरुआत में आपमें उत्साह की कमी रहेगी. हालांकि आप समय बर्बाद नहीं करेंगे और अपनी आमदनी बढ़ाने को लेकर आज आप काफी गंभीर रहेंगे. अगर विकल्प दिया जाए तो किस्मत के ऊपर मेहनत को चुनें.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में मिशन रिपीट को लेकर बीजेपी का मंथन शुरू, धूमल बोले: 'आप' जैसे कई विकल्प आए और गए

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP