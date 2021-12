शनिवार, 4 दिसंबर का राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)- चंद्रमा आज वृश्चिक राशि (Moon will be placed in Scorpio ) में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके आठवें भाव में रहेगा. आप अपने साथी के साथ मस्ती भरी गतिविधियों में शामिल होने के मूड में हैं. आप अपने प्रिय के साथ रोमांटिक बातचीत का आनंद लेंगे और इस रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाएंगे. दिन के दूसरे भाग में आपको महत्वपूर्ण सौदे करने चाहिए. दूसरों का समर्थन आपको समस्याओं के समुद्र से निकलने में मदद करेगा और दूसरी छमाही में आपका वित्त बेहतर दिखेगा. निश्चित रूप से दिन का अंत सकारात्मक रूप से होगा.

वृष (21 अप्रैल से 21 मई)- चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके सातवें भाव में रहेगा. प्यार आपके लिए हवा में है. आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और अपने प्रिय को उपहारों से सरप्राइज देना चाहिए. दिन के पहले भाग में आप अपने वित्त के बारे में बहुत अधिक विशेष नहीं होंगे. आप व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं से निपटने में व्यस्त रहेंगे और आपके पास पैसे पर ध्यान देने का समय नहीं होगा. यदि आप विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो उत्तेजित न हों. वे सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए आपके रास्ते में आते हैं. अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें.

मिथुन (22 मई से 21 जून)- चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके छठे भाव में रहेगा. दिन के लिए निजी जीवन आपका ध्यान हो सकता है. आपका प्रिय आपकी हंसमुख आत्मा को देखकर उत्साहित हो सकता है. आप आश्वस्त हो सकते हैं क्योंकि एक मस्ती भरी रोमांटिक तारीख आपके जीवन को जीवंत कर सकती है. पैसों के लिए दिन अच्छा नहीं हो सकता है. यदि आपने आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बचत नहीं की है तो आप सूप में समाप्त हो सकते हैं. यह आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है. जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता आपको ऐसी स्थिति में डाल सकती है जहां आप कार्यस्थल पर गलतियां कर सकते हैं.

कर्क (22 जून से 22 जुलाई)- चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेगा. पेशेवर जिम्मेदारियां आपके लिए अपने प्रिय के लिए कुछ समय निकालना मुश्किल बना सकती हैं. इस प्रकार, एक सहज संबंध सुनिश्चित करना आपके लिए दिन के लिए एक चुनौती बना रह सकता है. वित्तीय मोर्चे पर आपके भाग्यशाली होने की संभावना है क्योंकि पिछले कार्य दिन के शुरुआती हिस्से में लाभदायक पुरस्कार ला सकते हैं. आपको कार्यस्थल पर व्यावहारिक होने के महत्व को समझने की आवश्यकता हो सकती है. तार्किक निर्णय वह है जो आप दिन के दौरान लेकर आ सकते हैं.

सिंह (23 जुलाई से 23 अगस्त)- चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेगा. प्रेम जीवन में एक सहज नौकायन हो सकता है बशर्ते आप अपने प्रिय की जरूरतों पर ध्यान दें. अपनी भावनाओं को मीठे प्रेम शब्दों में लपेटकर व्यक्त करने में अपना स्वाभाविक पक्ष प्रदर्शित करें. खेल, कला क्षेत्र, शेयर बाजार या किसी भी प्रकार की सट्टा गतिविधियों में विशेष रूप से दिन के दूसरे भाग में वित्तीय लाभ हो सकता है. व्यावसायिक रूप से आप सहकर्मियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं. आप काम पर एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू करने की पहल कर सकते हैं.

कन्या (24 अगस्त से 22 सितंबर)- चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके तीसरे भाव में रहेगा. प्यार और रिश्तों के लिए दिन अच्छा है. परिवार के साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण क्षण हो सकते हैं. अपने प्रिय के साथ तार्किक चर्चा आपको प्रेरणा दे सकती है. घरेलू गतिविधियाँ और जिम्मेदारियाँ शायद ही आपको अपने वित्त पर ध्यान केंद्रित करने का समय दें. इस प्रकार, यह मौद्रिक लेन-देन के लिए एक औसत दिन हो सकता है. दिन बढ़ने के साथ काम में बेचैनी धीरे-धीरे बदल सकती है. ऊर्जावान होने के बावजूद आप जोखिम लेने से बच सकते हैं. काम की जटिलताएं आपको परेशान कर सकती हैं.

तुला (23 सितंबर से 23 अक्टूबर)- चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में स्थित होगा, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा आपके दूसरे भाव में होगा. आपकी लव लाइफ हो सकती है. मजेदार गतिविधियां अंततः आपके रिश्ते में तीव्रता ला सकती हैं. सुखद आश्चर्य आपके और आपके प्रिय के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकता है. पैसों के मामलों में कायाकल्प के लिए ब्रेक लेना एक अच्छा विचार हो सकता है. किफायती मूल्य पर तत्काल योजना बनाने और खरीदारी करने से वित्तीय लेन-देन में आसानी हो सकती है. आप कार्यस्थल पर सांड की आंख मारने के लिए तैयार हो सकते हैं. दिन के उत्तरार्ध में मनचाही सफलता मिल सकती है. हालांकि, सुनिश्चित करें कि आप अति आत्मविश्वास में नहीं हैं.

वृश्चिक (24 अक्टूबर से 22 नवंबर)- चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके प्रथम भाव में रहेगा. जैसे ही आपका कार्यालय में दिन समाप्त होता है, आप अपने प्रिय से मिलने के लिए एक विशेष सरप्राइज उपहार के साथ जल्दी करना चाह सकते हैं. आज दिन की शुरुआत में आपका ध्यान ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाने की कोशिश पर रहेगा. यह भविष्य के डर से नहीं है बल्कि यह प्रवृत्ति पूरी तरह से आपके मूल स्वभाव में है. आज आपके आशावादी और दृढ़ निश्चयी होने की संभावना है. आप अपने विचार साझा करेंगे और लोगों के साथ चर्चा का आनंद लेंगे.

धनु (23 नवंबर से 21 दिसंबर)- चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके बारहवें भाव में रहेगा. प्रेम जीवन में सकारात्मक मोड़ आ सकता है क्योंकि आप और आपके प्रिय के बीच अच्छी समझ विकसित हो सकती है. यह प्रवाह के साथ जाने का समय हो सकता है. मधुर और शांतिपूर्ण संबंध धीरे-धीरे खिल सकते हैं. प्रभावशाली लोगों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने और वित्तीय सफलता की सीढ़ी की ओर ले जाने में मदद कर सकती हैं. काम के मोर्चे पर आप लक्ष्य-उन्मुख रह सकते हैं, हालांकि आप जिम्मेदारियों से अधिक बोझ महसूस कर सकते हैं. किसी भी प्रकार की आलोचना से बचने का समय आ सकता है.

मकर (22 दिसंबर से 20 जनवरी)- चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके 11वें भाव में रहेगा. अपने साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने से आपको अपनी भावनाओं को मधुर तरीके से जोड़ने और व्यक्त करने में मदद मिल सकती है. जटिल मुद्दे समाप्त हो सकते हैं और आपके प्रियतम के सहयोग से आपके रिश्ते को बढ़ावा मिल सकता है. वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने से आप दिन भर के लिए परेशान हो सकते हैं क्योंकि आपको अपनी मौद्रिक स्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है. कार्यक्षेत्र में आपको अपनी गलतियों को जल्द से जल्द सुधारना पड़ सकता है. सुनिश्चित करें कि आप आत्मविश्वास विकसित करते हैं और बदलाव लाने के लिए दूसरों पर कम भरोसा करते हैं.

कुंभ (21 जनवरी से 18 फरवरी)- चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके दसवें भाव में रहेगा. शाम शानदार हो सकती है क्योंकि आप करीबी दोस्तों, परिवार और अपने प्रिय के साथ समय बिता सकते हैं. अपने प्रिय को रिश्ते में बहुत ज्यादा धक्का न दें, ऐसा न हो कि यह बंधन में बाधा उत्पन्न कर सकता है. आर्थिक रूप से यह एक अनुकूल दिन हो सकता है क्योंकि आप पिछले बकाया की वसूली कर सकते हैं. हालांकि, पैसों के मामलों को अत्यधिक सावधानी से संभालना आवश्यक हो सकता है. कार्यस्थल पर आप विशिष्ट लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं. शांत और संयमित रहते हुए इन लक्ष्यों की ओर अधिक प्रयास करना भी आवश्यक हो सकता है.

मीन (19 फरवरी से 20 मार्च)- चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके नौवें भाव में रहेगा. बेहतर समझ और भावनात्मक संतुलन के कारण प्रेम जीवन खिल सकता है, जिससे आप अपने साथी के और करीब आ सकते हैं. सुखद आश्चर्य से संबंध सुचारू रूप से आगे बढ़ने की संभावना है. वित्तीय मामलों में आपको अपनी कमाई बढ़ाने और बढ़ाने के लिए अतिरिक्त मील जाना पड़ सकता है. रचनात्मक कार्य आपको ऑफिस में अपने पैर की उंगलियों पर रख सकते हैं. लंबे समय से चली आ रही तकनीकी समस्या का समाधान हो सकता है. हालांकि, आप किसी भी कार्य में सफलता और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं जो आप दिन के लिए करते हैं.

