सोमवार, 27 दिसंबर का राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)- आज चंद्रमा कन्या राशि में (the Moon is in Virgo) है. आपकी राशि में चंद्रमा छठे भाव में रहेगा. व्यक्तिगत मोर्चे पर, बिना किसी बड़े घटनाक्रम के दिन अस्त-व्यस्त रह सकता है. आज इस क्षेत्र में कोई खास विकास नहीं होगा. अगर आपने अपने प्रिय से कोई वादा किया है तो उसे पूरा करने में आप सफल रहेंगे. यदि आप एक पेशेवर हैं, तो आपको दूसरी नौकरी मिलने की संभावना काफी अधिक है, जो वेतन वृद्धि के साथ आएगी. वैकल्पिक रूप से, आपको अपनी वर्तमान नौकरी में पदोन्नत होने की संभावना होगी.

वृष (21 अप्रैल से 21 मई)- आज चंद्रमा कन्या राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा पंचम भाव में रहेगा. प्रेम जीवन बिना किसी चिंता के अच्छा रह सकता है. प्रियतम के साथ सुखद समय व्यतीत हो सकता है. सितारे संकेत देते हैं कि धन और वित्त के मामले में आप कोई दुकान या प्रतिष्ठान खरीदने या किराए पर लेने के बारे में सोच सकते हैं. हालांकि, नया उद्यम शुरू करने से बचना उचित हो सकता है. कार्यक्षेत्र में दिन चढ़ने के साथ-साथ आपकी गति भी धीरे-धीरे बढ़ सकती है. प्रयासों को कम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकों का उपयोग करें. एक अभिनव प्रकृति आपको अंततः अपने सपनों को आगे बढ़ाने और पूरा करने में मदद कर सकती है.

मिथुन (22 मई से 21 जून)- आज चंद्रमा कन्या राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेगा. रोमांस में, आप अधिक तीव्र हो सकते हैं और अपने साथी के बारे में सकारात्मक हो सकते हैं. इस प्रकार, आपके लिए अपने प्रिय को समझना महत्वपूर्ण हो सकता है. धन संबंधी मामलों में आपको विवेकपूर्ण तरीके से और अत्यंत आवश्यक चीजों पर पैसा खर्च करने की संभावना है. कुल मिलाकर दिन के लिए खर्च करने में आपको खुशी मिल सकती है. व्यावसायिक रूप से यह समय आपकी इच्छाओं को स्वतंत्र रूप से उड़ने देने का हो सकता है. अपने सपनों को सीमित न करें क्योंकि वे कभी भी वास्तविकता में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं. सफलता के लिए कड़ी मेहनत और लगन को बनाए रखें.

कर्क (22 जून से 22 जुलाई)- आज चंद्रमा कन्या राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा तीसरे भाव में रहेगा. आपको किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले सावधान रहने की सलाह दी जाती है. शेयर दलालों और व्यापारियों के लिए कठिन समय. इसलिए सौदों और लेन-देन के दौरान सावधान रहें. व्यापार के लिए औसत समय.

सिंह (23 जुलाई से 23 अगस्त)- आज चंद्रमा कन्या राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा दूसरे भाव में रहेगा. अधिकांश लड़ाइयां हमारे सिर के अंदर लड़ी और जीती जाती हैं. इसलिए आज सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें. सितारे आपको अपने प्रयासों को दोगुना करने की क्षमता प्रदान करते हैं और आपकी कल्पना को उड़ान भरने और सफलता के नए मार्गों को चार्ट करने की अनुमति देते हैं. इससे पिछले कुछ दिनों की आपकी निराशा पर अंकुश लगना चाहिए.

कन्या (24 अगस्त से 22 सितंबर)- आज चंद्रमा कन्या राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा पहले भाव में रहेगा. भले ही आज आपके जीवन में कुछ खास विकास नहीं हो रहा है लेकिन प्रेम के मोर्चे पर चीजें पिछले सप्ताह की तुलना में बेहतर रहेंगी. इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में सुधार आपको मानसिक शांति देगा. आप अपने ख़र्चों पर नियंत्रण रखेंगे और किसी भी परिस्थिति में अपने बजट से अधिक नहीं होंगे. आप अपने वित्त के बारे में विनम्र रहेंगे और अपने बचत भंडार को नहीं दिखाएंगे.

तुला (23 सितंबर से 23 अक्टूबर)- आज चंद्रमा कन्या राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा बारहवें भाव में रहेगा. किसी भी सरकारी सौदे को करने के लिए आज का दिन सबसे अच्छा नहीं हो सकता है. इसे लालफीताशाही कहें या नौकरशाही की शिथिलता, लेकिन इस बात की बहुत कम संभावना है कि ऐसे कार्य आज फलदायी होंगे. यह आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है, और ऐसा करने से, आपकी योग्यता और दक्षता को सामने लाया जा सकता है, खासकर यदि आप एक लोक सेवक हैं.

वृश्चिक (24 अक्टूबर से 22 नवंबर)- आज चंद्रमा कन्या राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा 11वें भाव में रहेगा. पैसों के मामलों के लिए यह एक आरामदायक दिन है. आप अपेक्षित और अप्रत्याशित तरीकों से आर्थिक रूप से लाभ पाने के लिए भाग्यशाली रहेंगे. आप अपनी आर्थिक स्थिति से खुश रहेंगे. आज काम आसान हो जाएगा क्योंकि कार्यालय लगभग खाली हो सकता है. खासकर करियर के मोर्चे पर दिन आपके लिए अनुकूल है. वरिष्ठ आपके काम की सराहना करेंगे और आपको अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं. आप अपने नियमित कार्यों को रिकॉर्ड समय में पूरा करने में सक्षम होंगे.

धनु (23 नवंबर से 21 दिसंबर)- आज चंद्रमा कन्या राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा दसवें भाव में रहेगा. अपने दांव सावधानी से लगाएं. समस्याओं का समाधान आपके पास स्वाभाविक रूप से आएगा. लेकिन, सावधान रहें, क्योंकि आपको कुछ असंतुष्ट व्यक्तियों के संगीत का सामना करना पड़ सकता है. चिंता मत करो, और वसंत को अपने कदमों में रखो. आपका प्रेम जीवन मांगलिक बना रह सकता है, जिस पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे. वरिष्ठों द्वारा आपका पक्ष लेने की संभावना है और मूल्यांकन के लिए आपका नाम आगे रख सकते हैं. यदि आप व्यवसाय में हैं तो आप नई ऊंचाइयां हासिल करने वाले हैं.

मकर (22 दिसंबर से 20 जनवरी)- आज चंद्रमा कन्या राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा नौवें भाव में रहेगा. चाहे आप कलाकार हों, कलाकार हों, पेशेवर हों या उद्यमी हों, करियर के मुद्दे आज सबसे आगे रहेंगे, जबकि व्यक्तिगत मामले आपके ध्यान की प्रतीक्षा करेंगे. आपका प्रदर्शन अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहेगा, और आपके प्रयासों को विधिवत पुरस्कृत किया जाएगा. आज आप सकारात्मक मूड में रहेंगे. यह आपको विभिन्न बैठकों और अन्य सामाजिक बातचीत में मदद करेगा. आप इन सभी घटनाओं से खुश और अच्छा महसूस करेंगे.

कुंभ (21 जनवरी से 18 फरवरी)- आज चंद्रमा कन्या राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा आठवें भाव में रहेगा. आप आत्मनिरीक्षण में दिन बिताएंगे, लेकिन मानसिक शांति अभी भी दूर की कौड़ी लगेगी. कुछ अपरिहार्य परिस्थितियां आपको परिस्थितियों को परिश्रम से संभालने के लिए मजबूर करेंगी. हालांकि, उज्ज्वल पक्ष में, आप आज कई सामाजिक और आधिकारिक दायित्वों को पूरा करने जा रहे हैं. इससे आप खुश भी होंगे और अच्छा भी महसूस करेंगे. जब भाग्य साथ नहीं होता है, तो चीजों को ठीक करने के लिए प्रयास करना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए.

मीन (19 फरवरी से 20 मार्च)- आज चंद्रमा कन्या राशि में है. आपकी राशि में चंद्रमा सातवें भाव में रहेगा. एक अत्यधिक उत्पादक दिन आपका इंतजार कर रहा है. आप सफल होने के लिए प्रेरित होंगे, और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे. अपने वरिष्ठों के साथ बैठक से कुछ बहुप्रतीक्षित परिणाम सामने आने चाहिए. आपको आलोचना को रचनात्मक रूप से लेना चाहिए. साथ ही, जहां आपका ध्यान धन खर्च करने पर होगा, आय का प्रवाह अधिक होने की संभावना नहीं है. आप खुद को इस बात से सहमत पाते हैं कि दूसरे क्या महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं, चाहे वह घर हो या कार्यालय.

