सोमवार, 21 मार्च का राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)- चंद्रमा आज तुला राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके सातवें भाव में रहेगा. शाम के समय आप अपने प्रियतम की बाहों में आराम कर सकते हैं. नए दोस्त बनाने में निवेश करने के लिए दिन अच्छा है लेकिन रियल एस्टेट, कमोडिटी या स्टॉक में निवेश करने के लिए नहीं. दिन का मिजाज अत्यधिक प्रभावशाली होता है. धन के प्रवाह को निर्देशित करने में आपको सफलता मिलने की संभावना है. आपकी उच्च ऊर्जा आपको अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है जैसे काम पर नए विचारों को लागू करना.

वृष (21 अप्रैल से 21 मई)- चंद्रमा आज तुला राशि में (Moon will be placed in Libra today) रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके छठे भाव में रहेगा. आज आप काम के बोझ और दबाव के कारण बहुत अधिक थक सकते हैं और इसलिए शाम को आप अपने प्रिय के साथ मनोरंजक गतिविधि की योजना बनाना चाहेंगे. आपके खर्च करने के नजरिए में बड़ा बदलाव होने की संभावना है. दिन-प्रतिदिन के मामलों में पैसा खर्च करने के मामले में अब आप अधिक सावधान और विवेकपूर्ण रहेंगे. आज तकनीकी काम का बोझ जबरदस्त रहेगा. परियोजनाओं के पूरा होने तक आपको कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होना होगा.

मिथुन (22 मई से 21 जून)- चंद्रमा आज तुला राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके पंचम भाव में होगा. आप बहुत विचारशील हो सकते हैं और आज अपने प्रिय के साथ सबसे अच्छा व्यवहार कर सकते हैं. आप बदले में ढेर सारे प्यार और स्नेह की उम्मीद कर सकते हैं. आज आपको अपने भाग्य कारक पर अधिक भरोसा करना चाहिए. आपने अतीत में दूसरों के लिए जो भी अच्छा किया है, वह अब बदला जाएगा. आज आप किसी से प्रेरित भी हो सकते हैं. मुश्किल परिस्थितियों में, यह निष्कर्ष पर नहीं जाने में मदद करेगा.

कर्क (22 जून से 22 जुलाई)- चंद्रमा आज तुला राशि में स्थित होगा, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा आपके चौथे भाव में होगा. संभावना है कि आज आप जीवन में किसी महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच जाएंगे. ध्यान रखें कि आपकी सफलता कुछ लोगों के लिए ईर्ष्या का कारण हो सकती है, जिनमें से कुछ आपको नुकसान पहुंचाना चाह सकते हैं. आपके पास दो विकल्प बचे हैं, या तो उनकी परेशानियों और दुखों से बाहर निकलने में उनकी मदद करने की कोशिश करें, या लड़ाई के लिए तैयार हों. दिन संभालना मुश्किल हो सकता है. आपको महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती है.

सिंह (23 जुलाई से 23 अगस्त)- चंद्रमा आज तुला राशि में स्थित होगा, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा आपके तीसरे भाव में होगा. एक मीठी बातचीत आपको अपने प्रिय के साथ अच्छी तरह से बंधने में मदद करेगी. आपको कोई अच्छी तारीफ भी मिल सकती है. यदि आप अभी भी अविवाहित हैं, तो अपने रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं. पैसों के मामले में मिला-जुला दिन रहने वाला है. आप पैसों के मामले में कुछ करने के लिए विभिन्न गणनाओं पर काम कर सकते हैं लेकिन आप एक समझदार समाधान नहीं खोज पाएंगे. हालांकि, आपकी तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमताएँ आज आपकी मदद कर सकती हैं.

कन्या (24 अगस्त से 22 सितंबर)- चंद्रमा आज तुला राशि में स्थित होगा, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा आपके दूसरे भाव में होगा. आपके रिश्ते में विचारों में मतभेद पैदा हो सकता है. दिल के मामलों को गंभीरता से लेने का समय है. अपने प्रियजनों के साथ मतभेदों से बचने के लिए तर्क-वितर्क करने से बचें. आपको स्थिति को संभालने या इसे अपने बेहतर आधे से सीखने की आवश्यकता हो सकती है. आज आप खुद को काफी बेहतर आर्थिक स्थिति में पाएंगे. आप अपने वित्तीय ग्राफ को ऊपर की ओर जाते हुए देख पाएंगे. आपके पिछले निवेशों को लेकर कोई पछतावा नहीं होगा.

तुला (23 सितंबर से 23 अक्टूबर)- चंद्रमा आज तुला राशि में स्थित होगा, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा आपके पहले भाव में होगा. आप में से जो लोग व्यापार के क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा. आप जो भी काम करते हैं, उसमें आपको अपने काम और अपने परिवार के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए. आपके प्रियजन से समर्थन, प्रोत्साहन और प्रशंसा की उम्मीद है और यह शाम को खास बना देगा. आज आप अपनी जन्म राशि के प्रति सच्चे रहने और उसके अनुसार वित्तीय निर्णय लेने की संभावना रखते हैं. आज आप न तो अधिक खर्च करेंगे और न ही कम खर्च करेंगे.

वृश्चिक (24 अक्टूबर से 22 नवंबर)- चंद्रमा आज तुला राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके बारहवें भाव में रहेगा. संकेत बताते हैं कि आज आपको अप्रत्याशित खर्च का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन यह खर्च परिवार और दोस्तों पर होने की संभावना है. लेकिन हर पैसे का ध्यान रखें. सुरक्षित रहने के लिए सलाह दी जाएगी कि आज जेब बिल्कुल न रखें. आपके प्रेम जीवन के संदर्भ में, आप निर्णय लेने वाले हो सकते हैं और आपका वर्तमान संबंध जटिल हो सकता है. विश्वास खुशी की कुंजी है. आपको अपने बंधन को मजबूत करने के तरीके खोजने पड़ सकते हैं.

धनु (23 नवंबर से 21 दिसंबर)- चंद्रमा आज तुला राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके 11वें भाव में रहेगा. रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए आपको अपने प्रिय से समझौता करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता हो सकती है. अपने जीवनसाथी को एक साथ शाम बिताने के तरीके तय करने दें. व्यवसायियों के लिए आपकी जनसंपर्क तकनीकों सहित विभिन्न कारणों से लाभ में वृद्धि होगी. कुल मिलाकर आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन अनुकूल है. आपके सहकर्मी आज काफी पक्षपाती रहेंगे, इसलिए यह आपके नियमित कार्यालय के काम को जल्दी से पूरा करने में आपकी मदद करेगा. ग्राहक बातचीत संतोषजनक होगी.

मकर (22 दिसंबर से 20 जनवरी)- चंद्रमा आज तुला राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके दसवें भाव में रहेगा. सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए आप व्यक्तिगत मोर्चे पर अच्छे कौशल विकसित करना चाह सकते हैं. अपने प्रियजन के साथ आगे का दिन खुशनुमा रहेगा. आपको अपने करियर या व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपने धन का निवेश करने की सलाह दी जाती है. आप अपने काम और धन के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे. आप सुनिश्चित करेंगे कि आपको पर्याप्त रिटर्न मिले. आपको कार्यस्थल पर नई तकनीकों को सीखने या अनुकूलित करने के अवसर मिल सकते हैं. आप विकास में तेजी लाने के लिए रणनीतियों में बदलाव का स्वागत कर सकते हैं.

कुंभ (21 जनवरी से 18 फरवरी)- चंद्रमा आज तुला राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके नवम भाव में होगा. आज घर में शुभ समाचार मिल सकता है. पदोन्नति, लाभ, छात्रवृत्ति, जो कुछ भी आप के लिए काम कर रहे हैं वह शायद पूरा हो जाएगा. आप सरल हैं और कठिन से कठिन समस्याओं को आसानी से हल कर लेंगे. साहूकार और दलाल अच्छा करेंगे. आप अपने प्रियजन से अलगाव के लिए परेशान रह सकते हैं. हालांकि, यह आपको अकेले रहने और आराम से समय बिताने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन उत्तम प्रतीत होता है.

मीन (19 फरवरी से 20 मार्च)- चंद्रमा आज तुला राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके आठवें भाव में रहेगा. आपके ख़र्चे बढ़ने की संभावना है, और अगर आपको उन्हें नियंत्रण में रखना है तो आपको अपनी ज़रूरतों और अपनी इच्छाओं के बीच एक रेखा खींचनी होगी. इस बात की प्रबल संभावना है कि आज आप किसी आध्यात्मिक अनुभव से गुजरेंगे. आप अपने मन की शांति के लिए ध्यान तकनीकों का भी अनुसरण कर सकते हैं. आपकी अपनी जरूरतों पर कम ध्यान होगा और आप दूसरे लोगों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे.

