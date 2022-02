सोमवार, 14 फरवरी का राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)- चंद्रमा आज कर्क राशि में स्थित (Moon will be placed in Cancer today) होगा, अर्थात चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में होगा. आज आपको घर का माहौल सुधारने के लिए अपने जीवनसाथी की मांगों के आगे झुकना होगा. आपके अपने हित में, यह सलाह दी जाएगी कि आवश्यक उपाय करने में जल्दबाजी करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि आप ही उपेक्षा के दोषी हैं. आप इतने प्रफुल्लित और ऊर्जावान रहेंगे कि आप अंततः अपने साथी के चेहरे पर मुस्कान ला देंगे. आप भी अपनी जिंदादिली को देखकर हैरान रह जाएंगे.

वृष (21 अप्रैल से 21 मई)- चंचंद्रमा आज कर्क राशि में स्थित होगा, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा आपके तीसरे भाव में होगा. आज परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल और चिंता दिखाने का दिन है. भावनात्मक जुड़ाव आपको अपनों के करीब लाएगा. आपको अपनी विभाजित ऊर्जाओं को इकट्ठा करने की आवश्यकता होगी और अपने विचारों को इस तरह से संरेखित करना होगा कि आप एक केंद्रित तरीके से काम करने में सक्षम हों. शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, यही आज आप महसूस करने जा रहे हैं. अप्रत्याशित रास्ते से धन कमाने में आपको खुशी होगी.

मिथुन (22 मई से 21 जून)- चंद्रमा आज कर्क राशि में स्थित होगा, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा आपके दूसरे भाव में होगा. आपकी तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता आज बहुत अच्छी रहेगी. तो, आप अंत में अच्छे निर्णय ले सकते हैं. दिन के पहले भाग में आप अपने दिमाग और तर्क का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेंगे. अगर आप आज अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी आर्थिक स्थिति पर एकाग्रचित्त होकर ध्यान दें. यदि आप बहुत सी बातें सोचते हैं, तो आपका मन केवल व्याकुल रहेगा. भाग्य आपके पक्ष में है. इसलिए आज चीजें अच्छी होनी चाहिए.

कर्क (22 जून से 22 जुलाई)- चंद्रमा आज कर्क राशि में स्थित होगा, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा आपके पहले भाव में होगा. इस बात की प्रबल संभावना है कि आप अपने बच्चों के कल्याण को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे. दोपहर में, आपको उनकी शैक्षणिक सफलता के बारे में अच्छी खबर मिल सकती है. शाम के समय ध्यान और प्रार्थना में आपका काफी समय लगेगा. जब वित्तीय मामलों की बात आती है तो आप आमतौर पर गणना नहीं करते हैं और अपने दिल की बात मानते हैं. पैसों के मामले में भी आज आप उसी पैटर्न का पालन करेंगे. ऐसे कार्यों को करने से बचें जो आपको अपने दिमाग को रैक करने की मांग करते हैं.

सिंह (23 जुलाई से 23 अगस्त)- चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके बारहवें भाव में रहेगा. अपने पंख फड़फड़ाए बिना इस दिन को गुजारने की तुलना में भूकंप से बचना आसान लगेगा. यह आपका सबसे अच्छा दिन नहीं है, और आज आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करनी होगी. व्यापार के लिहाज से, अब तक आप जिस लाभांश की उम्मीद कर रहे थे, उसे इकट्ठा करने की उम्मीद न करें. दिन की शुरुआत अच्छी होने वाली है और आप अच्छे स्वास्थ्य और मूड में रहेंगे. दिन के पहले भाग में आप सोच और कार्यों में स्पष्ट रहेंगे.

कन्या (24 अगस्त से 22 सितंबर)- चंद्रमा आज कर्क राशि में स्थित होगा, अर्थात चंद्रमा आपके 11वें भाव में रहेगा. रचनात्मकता आपके अंदर बुदबुदा रही है, अनकॉर्क होने के लिए कह रही है. आपके सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आप पर्याप्त से अधिक संघर्ष कर रहे होंगे. ऑफिस में नकद लाभ मिलेगा. हालाँकि, आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दें. आपका प्रेम जीवन आज परेशानियों से मुक्त है. आपको यह बताना आसान होगा कि ठोस वित्तीय लाभ कैसे कमाया जाए. इसके अलावा, आप समझते हैं कि हर निवेश जरूरी नहीं कि सोने के बर्तन की ओर ले जाए.

तुला (23 सितंबर से 23 अक्टूबर)- चंद्रमा आज कर्क राशि में होगा, अर्थात चंद्रमा आपके दसवें भाव में होगा. आज आप अपने जीवन को अधिक सार्थक और पूर्ण पाएंगे क्योंकि आप अपने व्यक्तित्व में कलात्मकता को शामिल करने में सक्षम होंगे. शाम के समय आप खरीदारी के लिए बाहर जा सकते हैं. कुल मिलाकर आज एक रोमांचक दिन आपका इंतजार कर रहा है. यदि आप वांछित अनुकूलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने साथी की भावनाओं के प्रति ग्रहणशील रहें. आर्थिक मामले आज महत्वपूर्ण रहेंगे. अपनी मेहनत से आप अवसरों के द्वार भी खोल सकते हैं.

वृश्चिक (24 अक्टूबर से 22 नवंबर)- चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके नवम भाव में होगा. अचानक आप स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो सकते हैं. आज का संकल्प होगा स्वस्थ भोजन करें और स्वस्थ जीवन जिएं. एक नियमित व्यायाम व्यवस्था दैनिक गतिविधियों की सूची में सबसे ऊपर होगी. आज आप इस कहावत का सही अर्थ समझते हैं, 'काम ही पूजा है'. इसे अपने दैनिक जीवन में लागू करने से आप सफलता के और करीब आ जाएंगे. पैसों के मामले को लेकर आज आप चिंतित रहेंगे. ये चिंताएं आपके भागीदारों के साथ दीर्घकालिक मौद्रिक मामलों, विरासत या संयुक्त वित्त के संबंध में होंगी.

धनु (23 नवंबर से 21 दिसंबर)- चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेगा, अर्थात चंद्रमा आपके आठवें भाव में रहेगा. आपकी स्थिति में धीरे-धीरे कमजोर होना. दिन चढ़ने के साथ-साथ आपके ऊपर मुसीबतें आने की संभावना है. यदि आप अपनी गतिविधियों का केंद्र बदलते हैं तो अच्छे आर्थिक लाभ की उम्मीद है. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन औसत रहेगा. हालांकि, स्थिर मूड में रहना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है. आय या व्यय दोनों को आपकी ओर से समान रूप से प्रतिफल दिया जाएगा. दिन चढ़ने के साथ-साथ आपकी उत्पादकता कम होती जाएगी.

मकर (22 दिसंबर से 20 जनवरी)- चंद्रमा आज कर्क राशि में स्थित होगा, अर्थात चंद्रमा आपके सातवें भाव में रहेगा. आपको वित्तीय मामलों पर निर्णय लेने से पहले चीजों को दूसरे दृष्टिकोण से देखने की सलाह दी जाती है. आर्थिक मोर्चे पर अपनी खुद की प्रवृत्ति का पालन करना बेहतर होगा. पेशे के मामलों में चीजें आसान नहीं लग सकती हैं. आज आपको कोई महत्वपूर्ण बैठक टालनी पड़ सकती है. धैर्य आपके संकेत की सबसे खास विशेषता है, इसलिए इसे आपका मार्गदर्शन करने दें. सिद्धि की भावना अंततः आपको खुशी से भर देगी.

कुंभ (21 जनवरी से 18 फरवरी)- चंद्रमा आज कर्क राशि में स्थित होगा, अर्थात चंद्रमा आपके छठे भाव में होगा. आप दिन के पहले भाग के दौरान प्रदर्शन उन्मुख और प्रदर्शन केंद्रित रहेंगे जबकि दिन का दूसरा भाग आपका ध्यान स्वास्थ्य की ओर आकर्षित करेगा. निष्फल लक्ष्यों के पीछे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए. आज का समय अपने मुनाफे को बुक करने का एक अच्छा समय है क्योंकि यदि आप और अधिक प्रतीक्षा करते हैं, तो आपको उतना ही लाभ प्राप्त हो सकता है. पूरे दिन आप तकनीकी समस्या निवारण में व्यस्त रहेंगे.

मीन (19 फरवरी से 20 मार्च)- चंद्रमा आज कर्क राशि में होगा, अर्थात चंद्रमा आपके पंचम भाव में होगा. उस स्रोत पर विचार करना जिसने हाल ही में आपके लिए समस्याएँ पैदा कीं, दिन का क्रम होगा. स्रोत की पहचान करना आधा काम है; इसे खत्म करना सिर्फ पहल और साहस की बात है. वाद-विवाद आपको थका हुआ महसूस करा सकता है या आपको तनावग्रस्त महसूस करा सकता है, इसलिए दूसरों के साथ शांत रहें. दिन आपको कई मुद्दों पर छक्के और सातवें पर देखता है. आज का ग्रह संरेखण आपको एक बात पर टिके रहने नहीं देगा और आपका मन डगमगाएगा.

