शिमला: हिमाचल प्रदेश में बीते दो दिन से जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे कई क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है. वहीं, भारी बर्फबारी के चलते सड़कें बंद होने के साथ-साथ कई क्षेत्रों में अभी भी बिजली गुल है. प्रदेश में रविवार (Snowfall in Himachal Pradesh) को 558 सड़कों पर यातायात पूरी तरह से ठप रहा. सबसे ज्यादा सड़कें शिमला और लाहौल स्पीति में बंद हैं.

रविवार को शिमला जिले में 209 सड़कों पर यातायात ठप रहा, जबकि लाहौल स्पीति में 181 सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं. इसके अलावा मंडी, चंबा कुल्लू में भी बर्फबारी के चलते कई सड़कें पूरी तरह से बंद (Roads closed after Snowfall in Himachal) हो गई हैं. वहीं, सड़कों से बर्फ हटाने के कार्य में लोक निर्माण विभाग भी जुटा हुआ है. इसके अलावा बर्फबारी के चलते कई क्षेत्रों में ब्लैक आउट हो गया है. प्रदेश में 1757 बिजली ट्रांसफार्मर ठप (Power supply disrupted due to snowfall) हो गए हैं, जिससे लोगों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है. इसके अलावा कई जल परियोजनाएं भी प्रभवित हुई हैं.

रविवार को रोहतांग में 100, अटल टनल में 60, जलोड़ी दर्रा में 40, सोलंगनाला में 25, कुफरी में 55, डलहौजी में 30 और शिमला में 15 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है. मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतर क्षेत्रों में मौसम खराब रहने के चलते नीचले क्षेत्रों में बारिश और ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई (Snowfall in shimla) है. प्रदेश में 11 जनवरी तक मौसम खराब (Weather update Himachal) बना रहेगा.

