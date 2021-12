शिमला: आईजीएमसी प्रशासन ने दाे सप्ताह पहले 15 मरीजाें के सैंपल ओमीक्रॉन जांच के लिए भेजे थे, जिसकी रिपाेर्ट नेगेटिव (Omicron samples came negative in igmc shimla ) आई. यह सभी मरीज हाई रिस्क एरिया से आए .यहां आने के बाद पाॅजिटिव पाए गए थे. पाॅजिटिव आने के बाद यह डर बन गया था कि कहीं मरीजाें में ओमीक्रॉन वाॅयरस पाया जाता ताे दिक्कत हाे (Omicron not confirmed in Himachal)सकती थी. क्याेंकि इसमें कुछ मरीज लाेगाें के संपर्क में भी आ चुके थे.





ओमीक्रॉन के जहां 15 सैंपल की रिपाेर्ट नेगेटिव आने से कुछ राहत मिली ,लेकिन अब फिर से छह नए सैंपल इसी सप्ताह जांच के लिए भेजे (IGMC sent samples for Omicron test )गए. इसमें दाे सैंपल शुक्रवार काे भेजे गए. न्यू शिमला का एक व्यक्ति नाईजीरिया से लाैटा है. यह व्यक्ति शिमला आने के बाद काेराेना पाॅजिटिव आया और अब वह ओमीक्रॉन का संदिग्ध है, जिसके बाद प्रशासन ने व्यक्ति काे क्वारंटाइन कर दिया. अब व्यक्ति का ओमीक्रॉन का सैंपल भेजा गया है, रिपाेर्ट का इंतजार किया जा रहा.अगले सप्ताह तक इन छह सैंपल की रिपाेर्ट आएगी, जिसके बाद ही तय हाे पाएगा कि ओमीक्रॉन वायरस शिमला आया या नहीं.



ओमीक्रॉन काे लेकर आईजीएमसी प्रशासन ने पहले ही तैयारियां कर ली है. इसके लिए स्पेशल वार्ड पहले ही तैयार किया गया. इसमें करीब 20 बैड लगाए गए ,ताकि ओमीक्रॉन के मरीजाें काे अलग रखा जा सके. इसके अलावा मरीजाें काे लेकर दी जाने वाली सभी दवाएं भी स्टाॅक की गई है. आईजीएमसी के एम .एस. डॉक्टर जनक राज ने बताया कि ओमीक्रॉन के जाे सैंपल दाे सप्ताह पहले भेजे गए थे, वह सभी नेगेटिव पाए गए. अब दाेबारा से छह नए सैंपल भेजे गए .उनकी रिपाेर्ट अभी नहीं आई है.

