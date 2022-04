पांवटा साहिब: गुरु की नगरी पांवटा साहिब के डाकपत्थर पुल से लेकर बाता नदी तक यमुना तटीयकरण का कार्य (Yamuna channelization work will start in paonta) जल्द शुरू होने वाला है. 251 करोड़ की लागत से यह कार्य किया जाएगा. जिसमें से 90% भारत सरकार राशि देगी और 10 परसेंट हिमाचल सरकार. यह बात जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने पांवटा साहिब में जनसभा को संबोधित करते हुए कही.



जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर मंगलवार को जिला सिरमौर के पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के प्रवास (Mahender Singh Thakur visit to Paonta) पर थे. इस दौरान ऊर्जा मंत्री सुख राम चौधरी भी मौजूद रहे. जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने विभिन्न पंचायतों में स्थापित होने वाले 24 सामुदायिक सिंचाई नलकूपों के निमार्ण कार्य का शिलान्यास किया. वहीं, विकासखंड पांवटा साहिब के पातलियो शिव मंदिर में पूजा अर्चना भी की.



वहीं, जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार और हिमाचल में जयराम सरकार जनता की हर समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत है. सरकार द्वारा विभन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है. हर वर्ग तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है. उन्होंने दावा किया कि चार राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में भी भाजपा मिशन रिपीट करेगी और अपनी सरकार बनाएगी. इस दौरान उन्होंन कांग्रेस पर भी निशाना साधा.



गौरतलब है कि बरसात के दिनों में डाकपत्थर,भगानी, नवादा मानपुर, देवड़ा,पांवटा साहिब और बाता मंडी, आदि पंचायतों के दर्जनों गांव की जमीन यमुना नदी के साथ लगती है. हर वर्ष यमुना नदी के तेज बहाव के कारण उपजाऊ भूमि को नुकसान पहुंचता है जिसके लिए अब 251 करोड़ की लागत से यमुना तटीयकरण का कार्य शुरू किया जाएगा. जिससे यहां के दर्जनों गांव के लोगों को फायदा मिलेगा.

ये भी पढे़ं: 4 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ बजौरा आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण कार्य, साल 2018 में सीएम ने रखी थी आधारशिला