सिरमौर: जिला सिरमौर में नशे के काले कारोबार पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी (himachal police campaign against drugs) है. पुलिस ने दो अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों को पकड़ा (drug smugglers arrested in Sirmaur) है. पहला मामला पांवटा साहिब के देवीनगर का है. पुलिस ने 5.28 ग्राम स्मैक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.

जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम को सूचना मिली की इन्द्रपाल, पुत्र मंगत राम, निवास वार्ड नंबर 10 देवीनगर काफी समय से अपने घर पर स्मैक बेचने का धंधा करता है‌. सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी के घर पर छापा मारा. इस दौरान घर से एक लिफाफे में स्मैक बरामद हुआ. मामला दर्जकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

दूसरा मामला शिलाई के तहत क्यारी खाला का है. पुलिस ने एक व्यक्ति को 407 ग्राम चूरा पोस्त, 26 ग्राम चरस व अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस टीम ने आरोपी केदार सिंह, पुत्र तुलीया राम को गिरफ्तार कर लिया. पांवटा साहिब के डीएसपी वीर बहादुर ने मामले की पुष्टि की (dsp paonta on drug case) है.

