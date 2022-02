नाहन: जिला सिरमौर में पुलिस लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही है. इसी कड़ी में जिला पुलिस की एसआईयू टीम ने चिट्टे सहित दो युवकों का धर दबोचने में कामयाबी हासिल की (chitta smugglers arrested in nahan) है. पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगामी जांच जारी है.

दरअसल बीती रात शुक्रवार को जिला पुलिस की एसआईयू टीम को नशा तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी. टीम ने सूचना के आधार पर नाहन-श्री रेणुका की मार्ग पर दोसड़का में बबलू दा ढाबा में बैठे दो व्यक्तियों की तलाशी (drugs smugglers in sirmaur) ली. तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 3.13 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया. दोनों आरोपी युवा ददाहू जिला सिरमौर के रहने वाले हैं.

दोनों युवा बाइक से यहां आए थे. बाइक को ढाबे के बाहर खड़ा करके अंदर बैठे थे. इसी बीच SIU टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम (chitta recovered in nahan) दिया. मामले की पुष्टी संगड़ाह के डीएसपी शक्ति सिंह ने की है.

डीएसपी संगड़ाह शक्ति सिंह (DSP Sangrah on drug case) ने बताया कि दोनों युवकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों को अदालत में पेश किया (Himachal Police campaign against drug) जाएगा. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

