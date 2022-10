हिमाचल भाजपा कोर समूह की दिल्ली में हुई बैठक, उम्मीदवारों के नामों पर हुई चर्चा

राजधानी दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में भाजपा की हिमाचल इकाई की कोर समूह की सोमवार को एक बैठक हुई. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में प्रदेश चुनाव समिति की ओर से तय किए गए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई. सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है, जिसमें उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जा सकता है.

कर्ज का 'घी' पी रहा हिमाचल, वीरभद्र सरकार ने 19,200 करोड़ तो जयराम ने लिया 19,498 करोड़ का लोन

हिमाचल में बीेजपी और कांग्रेस की सरकार बारी-बारी से रही है लेकिन कर्ज के लेकर दोनों दल एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करते हैं. कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी ने प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया. तो वहीं, हिमाचल के कर्ज के लिए बीजेपी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती है. आंकड़ों से समझते हैं कर्ज का मर्ज...

हिमाचल में सत्ता के द्वार खोलता है कांगड़ा, मंडी और शिमला से भी बनते हैं समीकरण

हिमाचल की राजनीति (Politics Of Himachal) में कांगड़ा जिला काफी अहम है. इसके साथ ही मंडी और शिमला जिलों की सीटों पर भी पार्टियों का फोकस रहता है. ऐसे में इन सीटों पर किस पार्टी को कब कितनी सीटें मिलीं और किसकी सरकार बनी सबकुछ जानें..

कुल्लू दौरे पर पहुंची ब्रिटेन की उप उच्चायुक्त कैरोलिन रॉवेट

ब्रिटेन की उप उच्चायुक्त कैरोलिन रॉवेट कुल्लू-मनाली के दौरे पर पहुंच गई है. उप उच्चायुक्त 3 दिनों तक कुल्लू मनाली का दौरा करेंगी. इस दौरान वे यहां के बागवान के साथ बैठक करेंगी और यहां के बागवानी विषयों लेकर भी चर्चा की जाएगी. (Caroline Rowett reaches Kullu Manali) (Caroline Rowett visit himachal pradesh)

Himachal election 2022: हिमाचल प्रदेश में हटाई गई प्रचार सामग्री, प्रशासन ने चलाया आचार संहिता का 'डंडा'

हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के 48 घंटों के भीतर सभी जिलों से 30,369 बैनर-पोस्टर हटा दिए हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा है कि चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 19 को कर सकते हैं नॉमिनेशन, जीत का सिक्सर लगाने की करेंगे कोशिश

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है. सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि 19 अक्टूबर को सीएम जयराम ठाकुर नॉमिनेशन कर सकते हैं हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

BJP का बड़ा नेता 2 दिन के भीतर कांग्रेस में होगा शामिल, राजीव शुक्ला आ रहे बिलासपुर: बंबर ठाकुर

former MLA of Bilaspur Sadar Bumber Thakur: पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर जिले से जल्द ही 500 भाजपा के नेता व कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर...

थोड़ा इफ, थोड़ा बट.. हिमाचल में ये हो सकते हैं कांग्रेस के 'स्पेशल 68'

हिमाचल में सत्ता में वापिसी का ख्वाब देख रही कांग्रेस में टिकटों को लेकर वैसे तो शुरुआती राउंड की चर्चा हो चुकी है, लेकिन फाइनल लिस्ट पर मुहर लगना बाकी है. मौजूदा विधायकों को टिकट मिलना 100 फीसदी तय है. कुछ सीटों पर चेहरों को लेकर इफ एंड बट की स्थिति है. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022: शिमला जिले का सरकार बनाने में अहम रोल, आसान नहीं BJP की राह

हिमाचल में चुनाव की रणभेरी बज गई है. प्रदेश की सभी 68 सीटों पर राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी पासे फेंकने शुरू कर दिए हैं. शिमला जिले की बात करें तो राजधानी होने के लिहाज से शिमला जिला सरकार बनाने में हर बार अहम भूमिका निभाता है. आइए समझते हैं इस बार के सियासी समीकरण...

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022: हर 5 साल में बदलती है देवभूमि में सरकार, जानें 37 सालों का इतिहास

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh Assembly Election) में पिछले 37 सालों में कोई भी पार्टी अपनी सरकार रिपीट (Congress Government Not Repeated In Himachal ) नहीं कर सकी है. देवभूमि में 68 सीटों की जंग के लिए तमाम पार्टियों (BJP Government Not Repeated In Himachal ) ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है. राजनीति के दिग्गज..सुरमा या यूं कहे कि राजनीति के हीरो लगातार जनता के बीच पहुंचे और वोट देने की अपील की. बीजेपी का दावा है कि इस बार रिवाज बदलेगा और बीजेपी की सरकार फिर से आएगी तो वहीं कांग्रेस का बीजेपी पर हमला जारी है. 1985 से लेकर 2017 तक के विधानसभा चुनाव के समीकरणों पर अगर गौर करें तो कोई भी एक पार्टी की सत्ता यहां नहीं रही है. देखें अब तक का राजनीतिक इतिहास..