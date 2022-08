मिड-डे मील वर्करों को दिया जाए संशोधित और 12 माह का वेतन- गुरदास वर्मा

मंगलवार को मंडी के तारा चंद भवन में मिड-डे मील वर्करों का चौथा सम्मेलन किया गया. जिसमें (Fourth conference of mid day meal workers in Mandi) वर्करों की समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की गई. वहीं, सम्मेलन में 35 सदस्यीय कमेटी और 13 सदस्यीय सचिव मंडल का भी चुनाव किया गया.

MLA Vikramaditya Singh in Kasauli: जिन कामों के CM जयराम फीते काट रहे हैं वो काम वीरभद्र सरकार के समय शुरू हुए थे: विक्रमादित्य सिंह

विधायक और युवा रोजगार संघर्ष यात्रा के समन्वयक (congress yuva rojgar sangharsh yatra in kasauli) विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह मॉडल हिमाचल में लाएगी. सरकार ने चार साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया है. वहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनेगी तो एक विशेष पैकेज 680 करोड़ रुपये का केवल युवाओं के लिए दिया जाएगा. इससे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपये ब्याज फ्री लोन के लिए युवाओं को दिए जाएंगे.

Buransh Juice In Kullu: चीनी से नहीं शहद से तैयार किया बुरांश का शरबत, 2 साल के परीक्षण के बाद मार्केट में उतारा

संजीवनी सरीखा माना जाने वाला बुरांश, औषधीय गुणों की खान माना जाता है. बुरांश एक ऐसा पेड़ है जिसके फूल ना सिर्फ देखने सुंदर लगते हैं बल्कि उनमें तथा इस पेड़ की पत्तियों में ऐसे पोषक तत्व तथा औषधीय गुण पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ तथा रोगों से दूर रखते हैं. चीनी से तैयार बुरांश के शरबत का स्वाद तो सभी ने लिया होगा, लेकिन चीनी की जगह (Buransh juice prepared with honey) शहद से बनाया शरबत कुल्लू में मिल रहा है. यह शरबत स्‍वास्‍थ्‍य के लिए भी काफी लाभप्रद है.

Manjhi Khad kangra: मांझी खड्ड में संदिग्ध अवस्था में मिला व्यक्ति का शव, जांच में जुटी पुलिस

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गग्गल में मांझी खड्ड में (Dead body found in Manjhi Khad) मंगलवार को एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई है. शव नग्न अवस्था में बरामद हुआ है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है.

सीएम जयराम का विपक्ष पर आरोप, बोले- मुफ्त की घोषणाएं कर जनता को बरगला रही कांग्रेस पार्टी

हिमाचल धानसभा का मानसून सत्र (Himachal Assembly monsoon session 2022) 10 अगस्त से 13 अगस्त तक आयोजित होने जा रहा है. मानसून सत्र को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. वहीं, मंगलवार को भाजपा की कोर बैठक में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन में सरकार पूरी मजबूती के साथ विपक्ष का सामना करेगी. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर तंज (CM jairam attacks on Congress) कसा.

शिमला में कांग्रेस की पदयात्रा: राजीव शुक्ला समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद, स्वतंत्रता सेनानियों को किया गया याद

राजधानी शिमला में शहरी कांग्रेस द्वारा कांग्रेस कार्यालय तक पदयात्रा का आयोजन किया गया. जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, सह प्रभारी संजय दत्त, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कांग्रेस प्रचार समिति (Congress padyatra in Shimla) के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह ने भी हिस्सा लिया. तिरंगा यात्रा कांग्रेस कार्यालय से चौड़ा मैदान तक निकाली गई. इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया.

भारत माता की जय के साथ गूंजा रामपुर बुशहर, ITBP के जवानों ने निकाली हर घर तिरंगा रैली

आईटीबीपी 19वीं और 43वीं बटालियन के जवानों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत रामपुर में विशाल जागरूकता (Har Ghar Tiranga Rally In Rampur) रैली निकाली. यह रैली एसडीएम रामपुर सुरेन्द्र मोहन, डीएसपी चंद्रशेखर और कमांडेंट टी संजीत की अगुवाई में निकाली गई. रैली में बटालियन के जवानों, स्थानीय युवाओं, मिशन हरियाली के प्रतिनिधियों और जन प्रतिनिधियों सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया. इस दौरान आईटीबीपी के जवानों ने लोगों को घर-घर जाकर तिरंगा भी उपलब्ध करवाया.

Haryana Youngest App Developer: ये है दुनिया का सबसे छोटा ऐप डेवलेपर, 12 साल में बनाए 3 लर्निंग ऐप

12 साल की उम्र में बच्चे क्या करते हैं ? खेल-कूद और मोबाइल पर गेम खेलने ही उनका रुटीन होता है. लेकिन हरियाणा के 12 साल के कार्तिकेय ने इस नन्हीं सी उम्र में ऐसा कारनामा कर दिखाया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी 8वीं के इस छात्र का लोहा मानना पड़ा. कार्तिकेय ने तीन लर्निंग ऐप (haryana boy developed mobile app) बनाए है, वैसे कार्तिकेय का सपना और भी बड़ा है. कार्तिकेय के सबसे छोटा ऐप डेवलेपर बनने की कहानी जानने के लिए पढ़ें

Raksha Bandhan 2022: एक क्लिक पर जानें कब बांध सकती हैं बहनें अपने भाइयों को राखी

हिंदू पंचांग के अनुसार सावन पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है. इस दिन बहनें अपने सभी भाइयों की कलाई पर रक्षासूत्र बांधती हैं. रक्षाबंधन के त्योहार को राखी के नाम भी जाना जाता है. इस बार राखी के पर्व को लेकर कुछ संशय की स्थिति पैदा हो गई. पूरी (Raksha Bandhan 2022) खबर में पढ़ें कब बांध सकती हैं बहनें भाइयों की कलाई पर राखी...

कुल्लू में दरकी पहाड़ी: 50 घरों को कराया गया खाली

हिमाचल में लगातार बारिश (rain in himachal) के बाद भूस्खलन (landslide in himachal) होने के मामले सामने आ रहे हैं. कुल्लू उपमंडल निरमंड की लोट पंचायत के ग्वाल गांव में भी पहाड़ी दरक (landslide in Kullu) गई, जिसके चलते ग्वाल गांव के 50 घरों को प्रशासन ने खाली कराया है.

