....फिर लड़खड़ाई प्रतिभा सिंह की जुबान, यशवंत परमार की जयंती को बता दिया पुण्यतिथि

अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाली प्रतिभा सिंह अब फिर सुर्खियों में आ गई (Pratibha singh controversial statement) हैं. प्रतिभा सिंह ने आज हिमाचल निर्माता यशवंत परमार की जयंती को उनकी पुण्यतिथि बताकर (Pratibha singh on YS Parmar) उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए. ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रतिभा सिंह की जुबान लड़खड़ाई हो. इससे पहले भी प्रतिभा सिंह ने गुड़िया रेप केस और कारगिल युद्ध को लेकर दिए गए बयानों पर विवादों में रह चुकी हैं. अब अपने नए बयान से उन्होंने फिर भाजपा को उन पर हमलावर होने का मौका दे दिया है.

ओपीएस पर हिमाचल में गहमागहमी, क्या विधानसभा घेराव से पहले कोई तोड़ निकालेगी सरकार?

मानसून सत्र के दौरान एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने 13 अगस्त को विधानसभा घेराव की कॉल दी हुई है. राज्य विधानसभा का मानसून सत्र दस अगस्त से शुरू हो रहा है. सत्र के पहले ही दिन कैबिनेट की मीटिंग भी रखी गई है. उससे पहले जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार (Old Pension Scheme in Himachal Pradesh) ओपीएस को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचेगी.

Accident in karsog: अचानक पिकअप गाड़ी के ब्रेक फेल, खड़ी कार से टकराई

करसोग में बस स्टैंड के समीप शिमला करसोग (accident in karsog) मुख्यमार्ग पर पिकअप की अचानक ब्रेक फेल हो गई. जो शंकरदेहड़ा की ओर जा रही एचआरटीसी बस को पास देने के लिए खड़ी कार से टकरा गई. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जाम को खुलवाया. लोगों के मुताबिक ये हादसा सांय साढ़े पांच बजे के बाद हुआ.

मोदी सरकार के खिलाफ कल कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन, हिमाचल में भी होगा प्रदर्शन

बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी समते तमाम मुद्दों को लेकर कल कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन करेगी. इसी कड़ी में हिमाचल में भी जगह-जगह प्रदर्शन किए जाएंगे और सरकार की नीतियों का विरोध किया (congress protest in Himachal) जाएगा. इस संबंध में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने आज शिमला (Alka Lamba in shimla) में प्रेस वार्त कर इस देशव्यापी आंदोलन की जानकारी दी.

Covid Update Himachal: हिमाचल में कोरोना के 791 नए मामले, एक्टिव केस 5,400

हिमाचल में कोरोना के मामले पिछले कुछ दिनों से लगातार 700 से अधिक सामने आ रहे हैं. राहत की बात यह है कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट कमी आई है. प्रदेश में अभी पॉजिटिविटी रेट (corona positivity rate in himachal) करीब 12 फीसदी है. आज हिमाचल में कोरोना के 791 नए मामले सामने आए हैं. इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 3 लाख 2 हजार 970 लोग संक्रमित हो चुके हैं.

हमीरपुर कांग्रेस की बैठक में हंगामे पर चढ़ा सियासी पारा, Congress और BJP आमने-सामने

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही वक्त है, लेकिन अभी से प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने लगा है. चुनावी साल में कांग्रेस में गुटबाजी भी खुलकर सामने आने लगी है. बुधवार को हमीरपुर कांग्रेस की बैठक में हंगामे और हाथापाई (dispute in hamirpur congress meeting) मामले में अब बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने-सामने आने लगे हैं. इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए हैं.

CM के बाद डीसी कुल्लू के नाम पर साइबर फ्रॉड, WhatsApp कॉल के जरिए की गई पैसों की डिमांड

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बाद डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया (Cyber fraud on the name of DC Kullu) है. जहां फेक व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाकर लोगों से पैसों की मांग की जा रही है. डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया कि यदि लोगों को उक्त नंबर से कोई मैसेज या कॉल आती है तो उस व्यक्ति के झांसे में न आएं. उन्होंनेकहा कि इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पौंग झील में डूबे दो लोग, NDRF और स्थानीय प्रशासन ने चलाया सर्च अभियान

पौंग झील में दो लोग डूब गए हैं. पौंग झील में लापता हुए दो लोगों (two people drowned in pong dam) में राज कुमार (45) पुत्र चंचल सिंह निवासी भयाल व रणजीत सिंह (32) निक्का राम निवासी नंदपुर भटोली शामिल हैं. बताया जा रहा है कि बरयाल पंचायत के भियाल गांव से तीन लोग बुधवार को पौंग बांध की ओर गए थे, एक व्यक्ति लौट आया, जबकि अन्य दो रात को घर नहीं पहुंचे. जिससे उनके डूबने का अंदेशा लगाया जा रहा है.

Himachal Seat Scan: मंडी सदर सीट पर पंडित सुखराम परिवार का दबदबा, इस साल जानिए क्या हैं चुनावी समीकरण

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले ETV भारत प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के सूरत-ए-हाल से रू-ब-रू करवा रहा है. हिमाचल सीट स्कैन में आज हम मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र (Mandi Sadar Seat Ground Report) की बात करने जा रहे हैं. कुल 68 विधानसभा क्षेत्रों में ये 33वीं विधानसभा सीट है. वैसे तो इस सीट पर दशकों से पंडित सुखराम परिवार का दबदबा रहा है, लेकिन साल 2017 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद पंडित सुखराम के पुत्र अनिल शर्मा ने ही भाजपा की झोली में यह सीट डाली. चुनाव की दृष्टि से इस साल यह सीट काफी महत्वपूर्ण है. क्योंकि अनिल शर्मा कब किधर करवट बदलेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता. आज जानेंगे कि इस सीट पर आखिर चुनावी समीकरण क्या हैं.

नहीं छोडूंगा प्रदेश की राजनीति, पार्टी कहे तो लड़ूंगा ठियोग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव: कुलदीप राठौर

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही वक्त है, लेकिन कांग्रेस में टिकट को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है. इसी कड़ी में सोलन दौरे पर कुलदीप राठौर ने कहा कि, मैं टिकट के लिए प्रबल दावेदार हूं. पार्टी कहे तो मैं ठियोग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं. मैं प्रदेश की राजनीति नहीं छोड़ूंगा.' इसके साथ ही प्रदेश में टिकट को लेकर सियासत तेज हो गई है.

