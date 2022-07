पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह की पुण्यतिथि पर शोक सभा में आपस में बहस करने लगे कांग्रेसी

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) चुनाव में अब कुछ महीने बचे हैं. चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. वहीं, सोलन में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पहली पुण्यतिथि (Former Himachal Chief Minister Virbhadra Singh) पर आयोजित शोक सभा में आंतरिक कलह देखने को मिली. इस दौरान किसी ने कहा कि शांडिल जी हमने कांग्रेस सींची हैं तो किसी ने कहा कि कभी हमारा नाम नहीं लिया जाता. शोक सभा में शांडिल के सामने सभी अपनी परेशानी बताने लगे.

Cloud Burst in Bilaspur: राजेंद्र गर्ग ने बादल फटने से हुए नुकसान का लिया जायजा, प्रभावित परिवारों को दिया ये आश्वासन

बिलासपुर जिले के कूह मझवाड़ क्षेत्र में बादल फटने से हुए नुकसान (Cloud Burst in Bilaspur) का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को प्रभावित क्षेत्र में हिमाचल के खाद्य नागरिक आपूर्ति राजेंद्र गर्ग पहुंचे. इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों को अंतरिम सहायता राशि प्रदान की. इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद की जाएगी. आशंका जताई जा रही है कि बादल फटने से ककरीब 40 लाख रुपये का नुकसान हुआ है.

HRTC को 110 करोड़ रुपये की किश्त जारी, डीसीआरजी और लीव-इनकैशमेंट हो सकेगी जारी

एचआरटीसी पेंशनरों के संघर्ष (HRTC pensioners struggle) के बाद अब प्रदेश सरकार ने 110 करोड़ रुपये की किश्त जारी कर दी है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि (Himachal Government released Rs 110 crore to HRTC) हिमाचल पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पिछले कुछ वर्षों से लम्बित डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (डीसीआरजी) तथा लीव इनकैशमेंट बिलों की अदायगी के लिए प्रदेश सरकार ने परिवहन निगम को 110 करोड़ रुपये जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि इससे निगम के 1143 पेंशनर्ज लाभान्वित होंगे.

हिमाचल में पहली बार 5 और 6 अगस्त को महिला पुलिस नेशनल कॉन्फ्रेंस, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी ले सकते हैं भाग

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पहली बार हिमाचल में महिला पुलिस नेशनल कॉन्फ्रेंस (Women Police National Conference) का आयोजन किया जा रहा है. कार्यक्रम को लेकर हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी हिमाचल को दी गई है.

कांग्रेस वाले उत्तराखंड और UP में भी यही कहते थे हम आएंगे-हम आएंगे, लेकिन आएगी तो भाजपा ही: CM जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बीच जुबानी जंग और तेज होती जा रही है. मुकेश अग्निहोत्री के राजनीतिक बयानों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष चुनाव नजदीक आते ही मानसिक दबाव में आ गए हैं. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष (CM Jairam on Mukesh Agnihotri) कमरे में कैमरे के सामने खड़े होकर बोलते रहते हैं. यह उनका स्वभाव है. सीएम ने कहा कि राजनीतिक माहौल को सहजता से लेना चाहिए. सीएम ने कहा कि अभी भाजपा की सरकार है और चुनावों के बाद फिर से भाजपा ही सरकार बनाएगी.

राजधानी वासियों को सीएम की सौगात, 55 करोड़ रुपये के कार्यों का किया शिलान्यास

चुनावी साल (Himachal Assembly Elections 2022) में सीएम जयराम ने राजधानी वासियों को करोड़ों की सौगातें दी हैं. सीएम ने ढली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह सभी परियोजनाएं शिमला शहर के लिए मील पत्थर साबित होंगी. इसके अलावा आधुनिक तकनीक से लैस 21 वाहनों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रिज मैदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना (fire brigade vehicles equipped with modern technology) किया.

संस्कृत-हिंदी अध्यापकों के TGT पदनाम की सरकार जल्द करे अधिसूचना जारी: राजकीय संस्कृत शिक्षक संघ

राजकीय संस्कृत शिक्षक संघ जिला सिरमौर (Government Sanskrit Teachers Association Sirmaur) की एक अहम बैठक आज नाहन में आयोजित की गई. इस बैठक में जिला सिरमौर से आए संस्कृत अध्यापकों ने हिस्सा लिया. राजकीय संस्कृत शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव योगेश अत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने संस्कृत व हिंदी अध्यापकों को टीजीटी पदनाम प्रदान किया है, जिसके लिए संघ सरकार का आभार व्यक्त करता है. उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द सरकार टीजीटी पदनाम को लेकर अधिसूचना जारी करें, क्योंकि कैबिनेट में यह मामला बहुत पहले लाया गया था, लेकिन आज तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है.

Bolero Vehicle Accident in Mandi: जोगिंदर नगर-सरकाघाट राज्य मार्ग पर खाई में गिरी Bolero गाड़ी

जोगिंदर नगर-सरकाघाट राज्य मार्ग पर बोलेरो (Bolero Vehicle Accident in Mandi) गाड़ी के खाई में गिरने से 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं. उप तहसील मकरीड़ी के नायब तहसीलदार जगदीश चंद ने घटना का पता लगते ही तुरंत प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ मौके का पहुंचे. तहसीलदार ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से (Bolero fell into a ditch in Joginder Nagar) उपचार के लिए पीएचसी मकरीड़ी में भर्ती करवाया गया है...

दराट लेकर घर में घुसा चोर, घटना सीसीटीवी में कैद

मनाली में बुधवार रात एक चोर तेजधार दराट लेकर घर में चोरी करने घुसा और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया. वहीं, घर में घुसे चोर की फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. बता (Theft incident in Manali) दें कि मनाली पुलिस ने भी चोर को गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. सीसीटीवी की फुटेज को खंगालने के बाद पुलिस ने चंबा के डलहौजी निवासी इस युवक को गिरफ्तार किया है. उससे गहन पूछताछ की जा रही है.



Dead body found in Solan: पंच परमेश्वर मंदिर के पास मिली लाश की हुई पहचान, हरियाणा का रहने वाला है मृतक

बीते कल सोलन शहर के देहुघाट के समीप पंच परमेश्वर मंदिर (Dead body found in Solan) के पास जंगल में मिली लाश पानीपत हरियाणा निवासी 18 वर्षीय शुभम की है. शुभम हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए आया हुआ था. वहीं, 2 जुलाई से वह लापता था. जिसके बाद परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी.

ये भी पढ़ें: वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के लिए गांव-गांव से मिट्टी और लोहा इकट्ठा करेगी कांग्रेस: विक्रमादित्य सिंह