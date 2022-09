महिलाओं की ताकत से हिमाचल में रिपीट होगी भाजपा: इंदु गोस्वामी

भाजपा द्वारा बंजार में महिला सम्मेलन का (BJP Mahila Sammelan in Banjar) आयोजन किया गया. इस दौरान सांसद इंदु गोस्वामी मुख्यतिथि के तौर पर उपस्थित हुईं. उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं का समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है. पहले के मुकाबले आज महिलाएं बहुत आगे हैं. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में भी संगठन के द्वारा महिलाओं की संख्या को बढ़ाने का विचार किया जा रहा है.

2 KM चलने के लिए हेलीकॉप्टर ढूंढते हैं गरीब शहंशाह CM, सरकार जाने के बाद पेड़ के नीचे बैठ गाएंगे गाने: अग्निहोत्री

Mukesh Agnihotri on CM Jairam Thakur: नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 5 साल के कार्यकाल में दो काम किए हैं एक तो वह हेलीकॉप्टर में उड़े हैं और दूसरा जमीन में उन्होंने नाटियां डाली हैं. कुछ दिनों के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पेड़ के नीचे बैठकर गाने गाएंगे कि कोई मुझे पुराने दिन लौटा दो. पढ़ें पूरी खबर...

कुल्लू में 1 से 15 अक्टूबर तक धारा 144 लागू रहेगी, डीसी ने जारी किए आदेश

दशहरा उत्सव में भारी भीड़ होने को लेकर डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने 1 अक्टूबर से धारा 144 लागू कर दी है. जो 15 अक्टूबर तक जारी रहेगी. डीसी आशुतोष गर्ग ने बताया कि जिले में इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के उपलक्ष्य पर भारी संख्या में देवी-देवताओं एवं लोगों के यहां एकत्रित होने की संभावना है. जिसे देखते हुए यहां असामाजिक तत्त्वों और सार्वजनिक शांति में बाधा पहुंचाने वाले, राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा जिले में बड़ी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का प्रयास किया जा सकता है. धारा 144 क्या है और इसे लागू क्यों किया जाता है? जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

सराज में चुनाव प्रचार का शंखनाद, CM Jairam बोले- योगी आए धामी आए अब जयराम भी आएगा

मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सराज में महिला सम्मेलन का (Mahila Sammelan In Seraj) आयोजन हुआ. इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी पहुंची. केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने (Meenakashi Lekhi in seraj) इस दौरान कहा कि सम्मेलन में महिलाओं के बड़ी संख्या में पहुंचने से भाजपा की लोकप्रियता साबित हुई है. वहीं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महिला सम्मेलन के जरिए अपने चुनाव प्रचार का शंखनाद करते हुए कहा कि हिमाचल में इस बार जयराम ही आएगा.

PM Modi HP Visit: पीएम मोदी के दौरे पर 'संकट' के बादल, फिर खलल डाल सकता है मौसम

Weather Update of Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में आगामी कुछ दिन मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन मौसम प्रदेश में 5 अक्टूबर के बाद एक बार फिर मौसम करवट बदलेगा और मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है. वहीं, 5 अक्टूबर को पीएम मोदी हिमाचल दौरे पर हैं और वे इस दिन बिलासपुर में एम्स (PM Modi will visit Bilaspur) का उद्धाटन करेंगे, लेकिन ऐसे में अगर मौसम खराब होता है तो पीएम मोदी का दौरा एक बार फिर टल सकता है.

हर्ष महाजन पर विक्रमादित्य सिंह बोले: पहले बताते महाजन, देते फेयरवेल, फूल मालाएं पहनाकर करते विदा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन के बीजेपी में शामिल होने के बाद सूबे में सियासत तेज हो गई है. अब हिमाचल कांग्रेस महासचिव और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी (Vikramaditya Singh on Harsh Mahajan) है. उन्होंने हर्ष महाजन के इस फैसले पर जमकर निशाना साधा है.

ममलीग में कॉलेज के श्रेय को लेकर कांग्रेस व भाजपा में लगी होड़, शांडिल बोले: हम 1999 से लेकर कर रहे प्रयास

हिमाचल कैबिनेट बैठक में सोलन के निर्वाचन क्षेत्र के ममलीग में डिग्री कॉलेज (Degree College in Mamligh) बनाने को लेकर दी गई स्वीकृति के बाद भाजपा और कांग्रेस पार्टी में इसका श्रेय लेने की होड़ लग गई है. भाजपा जहां इसका श्रेय जयराम सरकार को दे रही है तो वहीं, कांग्रेस के विधायक व पूर्व मंत्री धनीराम शांडिल ने इसका पूरा श्रेय पूर्व कांग्रेस सरकार काे दिया (Dhani Ram Shandil on Mamligh Degree College) है.

चुनावी साल में बढ़ रही जयराम सरकार की मुश्किलें, अब नाहन में गुर्जर समुदाय की महिलाओं ने मोर्चा खोला

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा गिरिपार के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के फैसले के बाद प्रदेश की जयराम सरकार की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है. नाहन में आज डीसी ऑफिस परिसर में गुर्जर समुदाय की महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठ गई. (Hunger strike in Nahan of women of Gurjar community)

UPSC Coaching In HPCU: अनुसूचित जाति के छात्रों को सीयू धर्मशाला में मिलेगा UPSC का निशुल्क प्रशिक्षण

अनुसूचित जाति के छात्रों को हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला (UPSC Coaching In HPCU) में 1 अक्टूबर से यूपीएससी का निशुल्क प्रशिक्षण मिलेगा. इसके लिए केंद्र सरकार से यूपीएससी की निशुल्क कोचिंग के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला को 75 लाख का बजट मिला है. सीयू में डॉ. अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है.

कांगड़ा में लंपी वायरस के मामले घटे, 17 हजार से ज्यादा पशु हुए ठीक

हिमाचल में लंपी वायरस का प्रकोप अब थोड़ा कम हुआ (Lampy virus in himachal) है. जिला सोलन की तरह जिला कांगड़ा में भी लंपी वायरस के मामले घटे (Lampy virus in Kangra) हैं. जिले में जहां पहले करीब 15 सौ मामले प्रतिदिन सामने आ रहे थे वहीं, अब यह आंकड़ा घटकर 300 से 350 तक पहुंच चुका है. जिससे पशुपालन विभाग कांगड़ा (Animal Husbandry Department Kangra) ने राहत की सांस ली है.

ये भी पढ़ें: Shardiya Navratri 2022: नवरात्रि का चौथा दिन, मां कुष्मांडा की पूजा से मिलेगी रोगों से मुक्ति