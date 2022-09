Pitru Paksha 2022: 10 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत, ऐसे मिलेगी पितरों को शांति, भूलकर भी न करें ये काम

इस साल पितृपक्ष 10 सितंबर से शुरू (Pitru Paksha 2022 ) हो रहा है. पहले दिन पूर्णिमा को दिवंगत हुए पूर्वजों का तर्पण किया जाता है. श्राद्ध पक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक 16 दिनों तक चलता है. मान्यता है कि पितृपक्ष में कुछ खास बातों का इस दौरान ध्यान रखा जाए तो पूर्वजों का भरपूर आशीर्वाद मिलता है. वहीं, कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनका ध्यान नहीं रखा जाए तो पूर्वजों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 30 नई एंबुलेंस को दिखाई हरी झंडी

30 new ambulances in Shimla: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला 30 नई एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और राज्य के दूर-दराज क्षेत्रों में घर-घर जाकर बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और हर संभव सुविधा का विस्तार किया जा रहा है, ताकि मरीजों को इलाज करवाने में कोई परेशानी न हो.

कथित भाजपा विधायक के चालक का ऑडियो वायरल, घर बैठकर परीक्षा देने की बात

हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में चार सितंबर को हुई चालक भर्ती की परीक्षा को लेकर एक ऑडियो वायरल हो रहा है. दो लोगों में बातचीत का यह ऑडियो करीब दो मिनट का है. इनमें से सुंदरनगर से भाजपा विधायक राकेश जम्वाल का चालक बताया जा रहा है. वह चालक की भर्ती की परीक्षा घर से ही बैठकर देने की बात कह रहा है. ऑडियो में चालक भर्ती परीक्षा घर से देने की बात कहता हुआ व्यक्ति बातचीत में दूसरे पर कटाक्ष कर रहा है.

कांग्रेस डूबती नैया, इसलिए कोई नहीं करना चाहता सवारी: सुरेश कश्यप

हिमाचल भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप (Himachal BJP President Suresh Kashyap) ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक डूबती नैया है. जिसकी सवारी अब कोई भी नहीं करना चाहता है. कांग्रेस नेता खुद पार्टी छोड़कर जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा भी जल्द टिकट की घोषणा करेगी. पढ़ें पूरी खबर....

मोदी सरकार के दावे फेल, किसानों की आय दोगुनी होने के बजाए घटी, किसान-बागवान परेशान: राजीव किमटा

हिमाचल कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव किमटा (Himachal Congress spokesperson Rajiv Kimta) ने आज कुल्लू में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. प्रेस वार्त के दौरान उन्होंने कहा कि भारत में साल 2014 से पहले देश में प्रति किसान की आयत 214 रुपये हुआ करती थी और आज किसान की आय 57 रुपए पहुंच गई है.

हिमाचल में 70 दिनों में 313 लोगों की मौत, करोड़ों की निजी और सरकारी संपत्ति भी चढ़ी बरसात की भेंट

हिमाचल में बरसात के मौसम (monsoon season in himachal) में भारी नुकसान हुआ है. प्रदेश में पिछले 70 दिनों 313 लोगों की जान गई है, जबकि इस दौरान 776 पशु-पक्षियों की भी मौत हुई है. हिमाचल में बरसात के कारण 2129.583 लाख की निजी संपत्ति और विभिन्न सरकारी विभागों को 1,97,718.96 लाख का नुकसान (DAMAGE DURING MONSOON SEASON IN HIMACHAL) हुआ है.

किन्नौर में निर्वाचन विभाग के अधिकारियों की कार्यशाला, EVM के बारे में लोगों को किया जा रहा जागरूक

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से प्रदेश में चुनावी गतिविधियां तेज कर दी गई हैं. वहीं, किन्नौर में निर्वाचन विभाग की ओर से ईवीएम मशीन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान (election commission workshop organized in kinnaur) शुरू किया गया है. 25 सितंबर तक चलने वाले अभियान मेंबूथ स्तर तक लोगों को जागरूक किया जाएगा.

हिमाचल में टैक्सी ऑपरेटरों की मुश्किलें बढ़ी, GPS सिस्टम लगाने वाली कई कंपनियां प्रदेश से फरार

हिमाचल प्रदेश के लाखों टैक्सी ऑपरेटरों की मुश्किलें बढ़ गई है. टैक्सियों में जीपीएस सिस्टम लगाना वाली कई कंपनियां प्रदेश से फरार हो (GPS systems companies in Himachal) गई हैं. एक ओर जहां टैक्सियों में जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य (GPS systems companies in Himachal) कर दिया गया है, तो वहीं कंपनियां के फरार होने से ऑपरेटरों को मुश्किलों से दो-चार होना पड़ रहा है. पढ़ें पूरी खबर...

कुल्लू में तस्कर गिरफ्तार, 2 किलो 144 ग्राम चरस बरामद, 24 साल का है आरोपी

Charas smuggler arrested in Kullu: कुल्लू की गड़सा घाटी में पुलिस की टीम ने एक युवक से 2 किलो 144 ग्राम चरस बरामद की है. युवक की पहचान 24 वर्षीय कैलाश सिंह निवासी खनी जिला कुल्लू के रूप में हुई है. पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

शिमला में एंबुलेंस रोड का काम महिला ने रोका, नगर निगम को लेना पड़ी पुलिस की मदद

शिमला: राजधानी शिमला के संजौली वार्ड में एंबुलेंस (Ambulance road work stopped in Sanjauli ward) सड़क निर्माण कार्य के दौरान महिला ने जमकर हंगामा किया. सड़क का काम रोकने के लिए महिला सड़क के बीच में आकर बैठ गई और काम को रुकवा (woman stopped the work of ambulance road) दिया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.