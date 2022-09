चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वीडियो केस: सभी आरोपियों को 7 दिन का रिमांड, एक क्लिक पर जानें कब क्या हुआ

मोहाली की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में वीडियो बनाकर लीक करने के मामले में आरोपी छात्रा के कथित बॉयफ्रेंड समेत 2 लोगों को रविवार शाम को शिमला से पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया था. वहीं मामले में आरोपी छात्रा समेत तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है. कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर (Chandigarh University Video row) भेजा है. बता दें कि पंजाब पुलिस की तरफ से 10 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया था लेकिन कोर्ट ने 7 दिन का रिमांड दिया है.

OPS पर आम आदमी पार्टी का ऐलान, सत्ता में आते ही बहाल करने की दी गारंटी

हिमाचल आम आदमी पार्टी ने OPS को लेकर बड़ा ऐलना किया (Himachal Aam Aadmi party on OPS) है. आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आते ही OPS को बहाल करने की गारंटी दी है. आम आदमी पार्टी ने मांग उठाई है कि हिमाचल में बीजेपी सरकार 7 दिन में ओपीएस बहाल करे. यदि ऐसा नहीं होता है तो वह सत्ता में आने पर कर्मचारियों को ओपीएस का हक देंगे. पढ़ें पूरी खबर...

कांग्रेस की छोड़ अच्छे पंडित से अपनी कुंडली दिखाएं सीएम जयराम, उखड़ने वाला है तंबू

Mukesh Agnihotri on cm jairam thakur: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कांग्रेस नेताओं को अपनी कुंडली दिखाने के बयान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने पलटवार किया है और मुख्यमंत्री को किसी अच्छे पंडित से अपनी कुंडली दिखाने की नसीहत दी है. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल कांग्रेस ने सोनिया गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए किया अधिकृत, सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुनने (Congress national president) को लेकर सोमवार को हिमाचल कांग्रेस कमेटी की बैठक कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित की गई. बैठक (Himachal congress meeting in shimla) हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में हुई. बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को चुनने के लिए मौजूदा कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अधिकृत किया गया. पढ़ें पूरी खबर...

महिला और युवा मोर्चा की तरह ईडी और सीबीआई भी भाजपा संगठन के विंग: राजेंद्र राणा

हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने हमीरपुर में मीडियाकर्मियों से रूबरू होते हुए यह बयान दिया कि महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के भांति ही ईडी और सीबीआई भी भाजपा संगठन के विंग हैं. जहां-जहां चुनाव होते हैं वहां पर आरोप लगाकर सीबीआई (MLA Rajinder Rana on BJP) और ईडी से लोगों को डरा कर भाजपा में शामिल करने का दबाव बनाया जाता है.

Fire incident in kullu: निरमंड के किंदला गांव के एक मकान में लगी आग, लाखों का नुकसान

हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू से आग लगने की घटना सामने आई (Fire incident in kullu) है. यहां निरमंड के किंदला गांव के एक मकान में आग लग गई (Fire Breakout in a house in Nirmand). जिससे मकान मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है.

शिमला में 23 लाख की ठगी, वीडियो एडिट कर लड़की ने किया ब्लैकमेल

(fraud in shimla) पहाडों की रानी शिमला में 23 लाख की ठगी का मामला सामने आया है. ठगी वीडियो कॉल को एडिट कर ब्लैकमेलिंग के जरिए की गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर टीमों का गठन कर लड़की की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए है.

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी का दावा, अर्ली वार्निंग सिस्टम ने भूस्खलन के पहले दिए बेहतर परिणाम

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी (Indian Institute Of Technology Mandi) द्वारा बनाए गए लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम के हिमाचल प्रदेश में अच्छे परिणाम आ रहे (Results of early warning system in Himachal) हैं. इस सिस्टम ने अब तक काफी लोगों की जान बचाई (Landslide early warning system in Himachal) है.

सीएम जयराम के घर के बाहर धरने पर बैठा व्यक्ति, 3 साल से इसलिए परेशान

सोमवार को सीएम जयराम ठाकुर के सरकारी आवास (Chief Minister Jairam residence) के बाहर एक व्यक्ति धरने पर बैठ (Person protest outside Jairam house) गया. सुरेश कुमार ने बताया तीन सालों से उसकी दुकान का रास्ता रोक रखा है. बाद में सुरक्षाकर्मियों ने सीएम के मंडी दौरे का (CM Jairam Mandi tour) जिक्र कर समझाकर उसे वापस भेज दिया.

CU वायरल वीडियो केस पर CM जयराम: घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में वीडियो बनाकर लीक करने के मामले पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया (CM Jairam on CU Viral Video Case) है. उन्होंने कहा कि मामले में पंजाब पुलिस का पूरा सहयोग किया गया और आगे भी किया जाएगा.