'मैडम आपका नाम सीएम पद के लिए चल रहा है', सुनिए इंदु गोस्वामी ने क्या दिया जवाब

राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने बरोहा में वीरवार को आयोजित भाजपा महिला मोर्चा मंडल हमीरपुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के बाद मीडियाकर्मियों से (Indu Goswami in Hamirpur) रूबरू हो रही थी. इस दौरान उन्होंने भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रश्मि धर सूद के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. वहीं, पत्रकार ने एक सवाल पूछा कि आपका नाम सीएम पद के लिए भी चल रहा है तो इंदु गोस्वामी ने हंसते हुए कहा कि...

ईरान की प्रतिबंधित कीवी अवैध तरीके से पहुंच रही भारत, हिमाचल के Kiwi Growers को भी हो रहा नुकसान

सोलन में कीवी ग्रोवर्स द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान की प्रतिबंधित कीवी इन दिनों अवैध तरीके से भारत में पहुंच रही है. अवैध ईरानी कीवी का (Illegal supply of kiwi from Iran to India) आयात भारतीय कीवी की फसल को नष्ट कर रहा है. भारत के कीवी ग्रोवर्स को अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं. साथ ही ईरान से आ रही कीवी सेहत के लिए भी हानिकारक है.

करसोग में लंपी स्किन डिजीज की चपेट में 118 पशु, 7 मवेशियों की अब तक हो चुकी है मौत

जिला मंडी के तहत करसोग में भी पशुधन लंपी स्किन डिजीज की चपेट में आ गया है. उपमंडल के अंतर्गत अब तक 118 मामले सामने आए है. जिसमें अभी तक 7 पशुओं की मौत हो चुकी है. लंपी वायरस क्या है और इसके लक्षण क्या हैं जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

मंडी की निहारिका शर्मा ने तोड़ी बेरोजगारी की जंजीर, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से कर रही लाखों की कमाई

हिमाचल में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे (Himachal Mukhyamantri Swavalamban Yojana) हैं. योजना के तहत लोन लेकर मंडी की निहारिका शर्मा ने अप्रैल 2021 में विशन राज फार्मास्यूटिकल के नाम से आयुर्वेदिक दवाएं बनाने का कार्य शुरू किया. जिससे वे सालाना 6 से 7 लाख की कमाई कर रही हैं, बल्कि 8 स्थानीय युवाओं को रोजगार भी दे रही (Niharika Sharma Vision Raj Pharmaceutical in mandi) हैं.

HPU में प्रोफेसर भर्ती पर फिर उठे सवाल, FAC ने धांधली का लगाया आरोप

फोरम अगेंस्ट करप्शन के (Forum Against Corruption) कन्वीनर टिकेंद्र पंवर ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भर्ती में हुई धांधली पर सवाल उठाए हैं. आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया के जो नियम और शर्तें हैं उसके मुताबिक भर्ती प्रकिया (rigging in Professor Recruitment in HPU) नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट की भर्तियों की न्यायिक जांच होनी चाहिए और नई भर्तियों पर तुरंत रोक लगानी चाहिए.

कुल्लू में सेब व अनार के बॉक्स लेकर चालक फरार, मामला दर्ज

जिला कुल्लू के भुंतर सब्जी मंडी में सेब व अनार के 133 बॉक्स लेकर एक जीप चालक फरार हो गया. मामला 12 सितंबर का है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी (Jeep Driver absconding with boxes of apples) है.

सीएम जयराम ने हाटी समुदाय को इस अंदाज में दी बधाई, कहा- 'सिरमौर वालों ने मामा बोला है इसलिए रखा भांजों का ख्याल'

सीएम जयराम ठाकुर ने हाटी समाज के लोगों को अपने सोशल मीडिया पन्ने पर अलग अंदाज में बधाई दी (CM Jairam congratulate Hati community) है. उन्होंने अपना एक पुराना वीडियो शेयर किया. उस वीडियो में सीएम जयराम ठाकुर सिरमौर के निवासियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आपने मुझे मामा कहा है तो भांजों का ख्याल रखना (Hati community declared ST) पड़ेगा

सोलन में सड़क हादसा: चंडीगढ़ से शिमला जा रही इनोवा गाड़ी पर पहाड़ी से गिरा पत्थर, चालक सुरक्षित

सोलन में कालका शिमला एनएच-पांच पर चंडीगढ़ से शिमला जा रही इनोवा गाड़ी पर पहाड़ी पहाड़ी से पत्थर (Accident on Kalka Shimla NH-5) गिरने का मामला सामने आया है. कालका शिमला एनएच पांच पर परवाणू से शिमला तक फोरलेन का काम चल रहा है, जिस कारण एनएच पर पहाड़ों की कटिंग हो रही है. हालांकि पत्थर गिरने से गाड़ी को एकतरफ से ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अगर पत्थर बड़ा होता तो जानमाल का नुकसान हो सकता था. हादसा मौके पर एनएच किनारे बैरिकेड्स न होने की वजह से हुआ है. यदि बेरिकेड्स लगे होते तो ये हादसा पेश न आता.

CM Jairam press conference: SC समुदाय के सभी अधिकार सुरक्षित, हाटी समुदाय को ही ST का दर्जा क्षेत्र को नहीं

हाटी समुदाय को एसटी (Hati community in himachal ) का दर्जा देने की मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट ने दी है. क्षेत्र को ट्राइबल घोषित नहीं किया गया है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि एससी समुदाय के (CM Jairam on getting ST status for Hati community) सभी अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है. SC के सभी अधिकार और लाभ वैसे ही बने रहेंगे. इसलिए सभी के अधिकारों को सुरक्षित रखकर ही यह ऐतिहासिक फैसला केंद्रीय कैबिनेट (modi cabinet decision) ने लिया है.

चुनावी साल में हाटियों की पीड़ा पर मरहम, जानिए कैसे छह दशक में अंजाम तक पहुंचा मामला

आखिरकार 60 दशक से ज्यादा लड़ाई के बाद हाटी समुदाय को 14 सिंतबर 2022 को एसटी का दर्जा (Hati community declared ST) मिल गया. आखिर उत्तराखंड के जौनसार बावर (Jaunsar Bawar of Uttarakhand) और सिरमौर के गिरिपार की (Giripar of Sirmour) भौगोलिक परिस्थितियां समान होने के बावजूद क्यों इतना समय लगा. अब क्या फायदा मिलेगा.

