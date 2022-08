MLA Jagat Singh Negi बोले, मुख्यमंत्री ये न सोचें कि जनजातीय क्षेत्र के विधायक को डराकर चुप करा दिया जाएगा

विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि MLA Kinnaur on jairam thakur व्यवहार को लेकर उन्हें मुख्यमंत्री से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है. मुख्यमंत्री उन्हें डरा धमका कर नहीं रोक सकते हैं. यह उनका संवैधानिक अधिकार है. हुआ यूं कि हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन में मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी MLA Jagat Singh Negi में तीखी नोकझोंक देखने को मिली.

स्पीति नदी के किनारे फंसा था पालतू कुत्ता, ITBP जवानों ने रेस्क्यू कर बचाई बेजुबान की जान

Pet dog trapped in Spiti river, हिमाचल के लाहौल स्पीति में ITBP जवानों ने अपनी जान पर खेलकर एक पालतू कुत्ते को रेस्क्यू किया है जो स्पीति नदी के एक किनारे में फंस गया. ये कुत्ता 3 दिन से लापता था. वहीं, कुत्ते के मालिक ने ITBP की रेस्क्यू टीम और प्रशासन का आभार जताया है. पढ़ें पूरी खबर..

धर्मशाला में Azadi Ka Amrit Mahotsav के उपलक्ष्य में साइकिल रैली का आयोजन, भारत माता की जय के नारों से गूंजा जिला कांगड़ा

आजादी के अमृत महोत्सव Azadi Ka Amrit Mahotsav के उपलक्ष्य में कांगड़ा जिला प्रशासन की ओर से धर्मशाला में साइकिल रैली का आयोजन किया गया. वहीं, इस मौके पर डीसी कांगड़ा ने कहा कि साइकिल चलाना har ghar tiranga abhiyan एक व्यायाम भी है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूर है. इस रैली में स्थानीय लोगों सहित भारी संख्या में पुलिस के जवानों ने भी भाग लिया व पैदल भारत माता की जय के नारे लगाते हुए पुलिस har ghar tiranga campaign in Kangra के जवान अंबेडकर चौक से साईं मैदान तक पहुंचे.

करसोग में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू, बस स्टैंड से बरल के बीच पड़ने वाले बाजार में नहीं रुकेगी बसें

New traffic system in Karsog, हिमाचल प्रदेश के करसोग बाजार में आए दिन लोग ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे थे. ऐसे में अब प्रशासन के आदेश पर क्षेत्रीय प्रबंधक ने आदेश जारी कर दिए हैं और यहां नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी है. क्षेत्रीय प्रबंधक पीयूष शर्मा का कहना है कि प्रशासन से बस स्टैंड से बरल के बीच पड़ने वाले बाजार में बसें नहीं रोकने के आदेश प्राप्त हुए हैं. ऐसे में आदेशों की अनुपालना करते हुए चालकों और परिचालकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

तिरंगा फहराते समय फ्लैग कोड का पालन अनिवार्य, जानें संशोधित नियम

जिला हमीपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा सभी बच्चों और लोगों को राष्ट्रीय झंडे को फहराने से संबधित नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है. साथ ही घर पर तिरंगा फहराते समय फ्लैग कोड का पालन करने के सख्त निर्देश दिए है. Har Ghar Tiranga Campaign in Hamirpur पढ़ें पूरी खबर...

BJYM ने 101 फीट लंबे तिंरगा झंडा के साथ सोलन में निकाली तिरंगा यात्रा

हर घर तिरंगा अभियान के तहर सोलन शहर में भारतीय जनता सोलन मंडल द्वारा युवा मोर्चा सोलन के साथ मिलकर एक तिरंगा यात्रा निकाली गई. जिसमें कार्यकर्ताओं ने 101 फीट लंबे तिरंगे के साथ यात्रा निकाली और लोगों से भी अपने घरों और दुकानों के बाहर तिरंगा लहराने को कहा. पढ़ें पूरी खबर...

विधानसभा का घेराव करने पहुंचे कर्मचारी, चौड़ा मैदान में इकट्ठा

हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदेशभर से कर्मचारी शिमला में विधानसभा का घेराव करने पहुंचे हैं. प्रदर्शनकारियों को आईएसबीटी से बालूगंज होते हुए रैली स्थल चौड़ा मैदान तक जाने की अनुमति दी गई है.

ओपीएस को लेकर कांग्रेस का हंगामा, सदन से किया वॉक आउट

आज ओल्ड पेंशन बहाली की मांग Demand for restoration of old pension को लेकर कर्मचारी जहां, सड़कों पर प्रदर्शन कर employees protest in shimla रहे हैं. वहीं, कांग्रेस ने विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन इसी मुद्दे पर वॉक आउट किया.

सीएम जयराम का आह्वान, हर घर तिरंगा फहराकर मनाएं आजादी का पर्व

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी प्रदेशवासियों से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को ऑनलाइन पिन करके या ‘हर घर तिरंगा’ की आधिकारिक वेबसाइट पर तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करके भी इस देशव्यापी अभियान में भाग लिया जा सकता है.

अविश्वास प्रस्ताव लाकर कांग्रेस ने अपनी फजीहत कराई, जयराम ठाकुर

हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है. पिछले 3 दिनों में कांग्रेस ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा. उसका जवाब सीएम जयराम ठाकुर सहित मंत्रियों ने दिया.

ये भी पढ़ें: महाक्विज का 5 वां चरण समाप्त, 8568 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा