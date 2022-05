हरियाणा से चार संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, तेलंगाना पहुंचाने थे विस्फोटक: हरियाणा पुलिस और आईबी के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है. हरियाणा के करनाल से चार संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है. जिनके पास से भारी मात्रा में गोलियां और बारूद के कंटेनर बरामद हुए हैं. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुख्य आरोपी का पाकिस्तान कनेक्शन भी है और पाकिस्तान में बैठे आतंकी के इशारे पर ही वो विस्फोटकों को पहले से तय जगह पर पहुंचाता था. इस बार इन्हें विस्फोटक तेलंगाना के आदिलाबाद पहुंचाना था. एंजेसी इनपुट के बाद हरियाणा पुलिस ने करनाल के बसताड़ा टोल के पास इन चारों को गिरफ्तार किया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में कांग्रेस को झटका, प्रदेश महासचिव अरुण शर्मा ने थामा 'झाड़ू': हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं प्रवक्ता अरुण शर्मा (arun sharma joins aam aadmi party) ने आम आदमी पार्टी का दामन (himachal aam aadmi party) थाम लिया है. इस मौके पर हिमाचल प्रभारी सत्येंद्र जैन ने कहा कि अच्छे लोग आप में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि वहां की जनता इस बार दोनों पार्टी को नकारने जा रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

शिमला में प्रतिभा सिंह का अभिनंदन समारोह, मंच पर चढ़ने की लगी रही होड़: हिमाचल कांग्रेस की नव नियुक्त अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का अभिनंदन समारोह शिमला के चौड़ा मैदान में शुरू (Pratibha Singh felicitation ceremony in Shimla)हो गया. इसमें प्रदेशभर से सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होने के लिए शिमला पहुंचे. स्वागत समारोह से पहले स्टेज पर चढ़ने के लिए नेताओं में होड़ मची रही. इससे काफी देर तक अफरा-तफरी का मौहाल रहा. कांग्रेस सह प्रभारी के बार -बार कहने पर स्टेज पर चढ़े लोग मंच से नीचे उतरे. चौड़ा मैदान में अभी कांग्रेस नेताओं का संबोधन चल रहा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

किन्नौर के कानम गांव में बीजेपी नेताओं का विरोध, जानिए क्या है पूरा मामला?: हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव (himachal assembly election 2022) को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है. बीजेपी की ओर से पद यात्रा अभियान के तहत चुनाव प्रचार शुरू किया गया है. जिला किन्नौर में इस अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव दस्तक दे रहे हैं. पद यात्रा के दौरान बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को किन्नौर के कानम गांव में विरोध (oppose of bjp leader in kinnaur) का सामना करना पड़ा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

संयम रखें आउटसोर्स कर्मचारी, जयराम सरकार हर हाल में देगी बड़ी राहत: महेंद्र सिंह ठाकुर: हिमाचल सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगम व समितियों के तहत सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत दी जाएगी. राज्य सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के हित के लिए काम कर रही है. जल्द ही कैबिनेट सब-कमेटी की निर्णायक बैठक होगी और सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी. मंत्रिपरिषद की बैठक में आउटसोर्स कर्मियों को लेकर जल्द बड़ा ऐलान संभावित है. कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने ईटीवी से बातचीत में आउटसोर्स कर्मियों को संयम रखने का आग्रह किया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

HPGA अध्यक्ष भाग्य चंदर ने किया IIT मंडी का दौरा, सामाजिक- आर्थिक विकास पर रहेगा फोकस: हिमाचल प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन (Himachal Pravasi Global Association)अध्यक्ष भाग्य चंदर ने किया आईआईटी का दौरा किया. आईआईटी मंडी व हिमाचल प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन मिल कर हिमाचल के लिए सामाजिक -आर्थिक विकास कार्यक्रम पर फोकस किया जाएगा. हिमाचली प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन (एचपीजीए) के अध्यक्ष भाग्य चंदर का 26 अप्रैल को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी आगमन हुआ. यहां पढ़ें पूरी खबर...

IGMC में इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, वार्ड और OPD में नहीं किया काम: हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में इंटर्न डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी(Intern doctors' protest in Shimla) है.2016 बैच के इंटर्न डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर आईजीएमसी परिसर में प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने बैनर व बोर्ड लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर नौकरी देने की मांग की. इंटर्न डॉक्टर ने वार्ड और ओपीडी में ड्यूटी नहीं दी ,जिसके कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सड़क हादसे में 4 की मौत, शादी में शामिल होकर लौट रहे थे घर: समोली में शादी समारोह से वापस अपने गांव भोलाड लौट रहे 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो (Four dead in road accident in Shimla)गई. बताया जा रहा है कि भोलाड निवासी देविंद्र अपने 3 साथियों के साथ अपनी गाडी से वापस गांव लौट रहा थे, लेकिन देर रात को गाडी छुपाडी गांव के करीब पगडंडी से गिर गई. बुधवार देर रात को हुए इस हादसे का पता वीरवार सुबह तब चला जब घास लेने खेत जा रही गांव की एक महिला की नजर दुर्घटनाग्रस्त हुई गाड़ी पर पड़ी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

लाहौल स्पीति के टोजिंग नाला में लुढ़की गाड़ी, चालक की मौत: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने (road accident in himachal) का नाम नहीं ले रहे. प्रदेश में हर रोज औसतन तीन लोग सड़क हादसों में जान गंवाते हैं. ताजा मामला जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति (road accident at lahaul spiti) का है. लाहौल घाटी के टोजिंग नाला में बुधवार देर रात एक कार जा गिरी. हादसे में चालक की मौत (car driver dies in road accident ) हो गई है. सड़क दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

बड़सर के किसान सुभाष चंद का कमाल, 2 कनाल पर लहलहा रही अमेरिकन केसर: हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के किसान सुभाष चंद शर्मा ने अमेरिकन केसर की खेती कर अपनी आय को दोगुना भी किया.वहीं, दूसरे किसानों के सामने मिसाल पेश कर प्रेरणा स्त्रोत भी बन (American saffron cultivation in Barsar) गए. करीब एक साल पहले केसर को उन्होंने खेतों में लगाया. उनकी मेहनत अब रंग लाई और 10 से 12 लाख रुपए की आमदनी हो रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...