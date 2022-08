मंडी में तीन जगह भूस्खलन, घंटों बंद रहा नेशनल हाईवे, TET और CAPF के अभ्यर्थी हुए परेशान

मंडी जिले में आज तीन जगह भूस्खलन होने से घंटों नेशनल हाईवे पर आवाजाही ठप रही. पहला भूस्खलन चंडीगढ़-मनाली-पठानकोट नेशनल हाईवे पर हुआ. जहां 5 घंटे हाईवे बंद रहा. जबकि चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर दो जगह भूस्खलन होने से यहां भी यहां भी रूप प्रभावित रहा. इसके अलावा पंडोह के ड्योड में 9 मील के पास भी पहाड़ी से मलवा गिरने के चलते (Landslide in mandi) नेशनल हाईवे दो घंटे बंद रहा. जगह-जगह हुए भूस्खलन के चलते लोगों को खासी दिक्क्तों का सामना करना पड़ा. पढ़ें पूरी खबर...

शिलाई में 5 किलो अफीम के साथ व्यक्ति गिरफ्तार, आज कोर्ट में किया जाएगा पेश

शिलाई पुलिस ने शनिवार शाम एक व्यक्ति को 5 किलो 270 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार (Police caught opium in Shillai) करने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है. आज आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया (Police caught drug smugglers in Shillai) जाएगा. पढ़ें पूरी खबर...

स्कूल में छात्र दे रहे थे परीक्षा, बाहर चल रहा था मंत्री का भाषण, अभिभावकों का फूटा गुस्सा

शिमला के उपमंडल ठियोग के अंतर्गत आने वाले वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चियोग में मंत्री सुरेश भारद्वाज के दौरे के बाद विवाद छिड़ गया है. दरअसल बीते दिनों यहां पर खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मंत्री सुरेश भारद्वाज पहुंचे हुए थे. इसी दौरान स्कूल में परीक्षा भी चल रही थी. आरोप है की मंत्री के भाषण से छात्रों को परिक्षा देने में परेशानी हुई. अब अभिभावकों ने इस मामले में स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई करने की मांग की है. पढ़ें पूरी खबर...

बढ़ सकती है सरकार की मुश्किलें, 9 अगस्त के बाद बड़े आंदोलन की तैयारी में पेंशनर

पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 8 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन को फिलहाल टाल दिया है. एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने बताया कि एसोसिएशन (Himachal Pensioners Association) पहले 9 अगस्त को सरकार के साथ वार्ता करेगी. अगर फिर भी मांगें नहीं मानी गई, तो जल्द एक बड़ा आंदोलन (Pensioners protest in Himachal) किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर...

जीत के ख्वाब न देखें CM, जल्द होने वाली है विदाई: विक्रमादित्य सिंह

शनिवार को नाहन में कांग्रेस ने रोजगार संघर्ष यात्रा (Yuva Rozgar Sangharsh Yatra In Nahan) निकाली. इस दौरान यात्रा की अगुवाई कर रहे विधायक विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब जीत के ख्वाब देखना बंद कर दें. जल्द उनकी विदाई होने वाली है और कांग्रेस सत्ता में आने वाली है. पढ़ें पूरी खबर....

नूरपुर में राज्य स्तरीय जन्माष्टमी महोत्सव का आगाज, खेल मंत्री ने किया उद्घाटन

खेल मंत्री राकेश पठानिया ने शनिवार को नूरपुर के ऐतिहासिक राज्य स्तरीय जन्माष्टमी महोत्सव (Nurpur State Level Janmashtami Festival) के उपलक्ष पर पहली बार आयोजित किए जा रहे विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का उद्घाटन (Sports Competition in Nurpur) किया. खेल मंत्री ने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से जहां मानसिक तनाव दूर होता है, वहीं इंसान का शारीरिक और बौद्धिक विकास भी होता (Rakesh Pathania Inaugurate Sports Competition) है. पढ़ें पूरी खबर...

Friendship Day 2022: अटल दोस्ती ने देश को दी 'अटल' सौगात, रोहतांग में शान से मौजूद है दोस्ती की सुरंग

अगस्त महीने के पहले रविवार को हर साल फ्रेंडशिप डे यानी मित्रता दिवस मनाया जाता है. भारत समेत कई देश मित्रता दिवस को अपने-अपने तरीके से मनाते हैं. इस बार दोस्ती का ये खास दिन 7 अगस्त को मनाया जा रहा है. दोस्ती को समर्पित इस दिन के अवसर पर आपको एक ऐसी मित्रता के बारे में बताएंगे जिनकी मिसाल हमेशा दी जाएगी. आपको जानकर हैरानी होगी कि अटल टनल रोहतांग (Atal Tunnel Rohtang) की नींव सच्ची दोस्ती ने रखी है. ऐसा कैसे हुआ और कौन ये दोस्त थे. जानने के लिए पढे़ं पूरी खबर...

नाहन कांग्रेस की गुटबाजी हुई जगजाहिर, विक्रमादित्य सिंह के सामने ही आपस में ही भिड़ गए नेता

सिरमौर जिले से शुरू हुई हिमाचल कांग्रेस की रोजगार संघर्ष यात्रा के दौरान नाहन में (Yuva Rozgar Sangharsh Yatra In Nahan) कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए. देखते ही देखते कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जमकर (Congress workers fight in Nahan) लात घूंसे चले. वहीं, इस बारे में विधायक विक्रमादित्य ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा. पढे़ं पूरा मामला...

PM Scholarship Scheme 2022: पीएमएसएस के लिए आवेदन शुरू, छात्रवृत्ति के लिए पात्र विद्यार्थी कर सकते हैं आवेदन

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएस) के लिए पात्र विद्यार्थी वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते (PM Scholarship Scheme 2022 Apply Online) हैं. पात्र विद्यार्थी 31 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में डॉक्टर्स भर्ती के लिए पहली बार Walk in Interview के साथ जुड़ी लिखित परीक्षा, अटल यूनिवर्सिटी को सौंपी जिम्मेदारी

हिमाचल में पहली बार एमबीबीएस डॉक्टर्स की भर्ती की (MBBS Doctor Recruitment in Himachal) वॉक-इन-इंटरव्यू प्रक्रिया के साथ लिखित परीक्षा को जोड़ा (Written Test Combined with Walk in Interview) गया है. तीन सौ पदों को भरने के लिए सारी (Doctor Recruitment in Himachal) प्रक्रिया मंडी जिला के नेरचौक में स्थित अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी को सौंपी गई है. यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉ. सुरेंद्र कश्यप ने बताया कि प्रक्रिया शुरू हो गई है.