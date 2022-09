Himachal Police Paper Leak Case: अर्की पुलिस के पास एक आरोपी ने किया सरेंडर, लाखों के लेनदेन मामले में था संलिप्त

हिमाचल प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले (Himachal Police Paper Leak Case) में एक और आरोपी ने सरेंडर किया है. यह व्यक्ति राजस्थान का रहने वाला है और पेपर लीक मामले में उस पर लाखों के लेनदेन का आरोप (HP Police paper leak case) है. बुधवार को रवि शर्मा नाम के व्यक्ति ने सोलन के अर्की पुलिस थाना में सरेंडर किया. इसके बाद देर रात उसकी गिरफ्तारी हुई है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रवि शर्मा पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी टेलर के संपर्क में था और दोनों के बीच लाखों का लेनदेन हुआ था.

Professor Recruitment Scam HPU: आरटीआई में खुलासा, फर्जी आधार पर हुई एचपीयू में प्रोफेसर भर्ती

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की एसएफआई इकाई ने एचपीयू प्रशासन और सरकार पर आरोप लगाए हैं. आरोप है कि कोरोना काल में विश्वविद्यालय के टीचिंग स्टाफ में हुई भर्तियों में धांधली की गई है. आरटीआई से जुटाई गई 13 हजार पन्नों की सूचना से यह साबित हुआ है कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की भर्ती में नकली व फर्जी अनुभवों के (scam in Professor Recruitment in HPU) आधार पर नियुक्तियां की गई हैं.

CBI-ED हिमाचल में देगी दस्तक, होली लॉज के दरवाजे खुले, जलपान की कर दी है व्यवस्था: विक्रमादित्य सिंह

कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हिमाचल में ईडी और सीबीआई के दस्तक देने की बात कही (vikramaditya singh on CBI and ED raid) है. उन्होंने ईडी और सीबीआई का हिमाचल में स्वागत किया है.

हिमाचल भाजपा कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में शुरू, विधानसभा चुनावों पर मंथन

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Election 2022) के मद्देनजर हिमाचल भाजपा कोर ग्रुप की (Himachal BJP Core Group meeting) बैठक दिल्ली में शुरू हो गई है. बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सीएम जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी चुनावों को लेकर मंथन कर रहे हैं.

न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का ऐलान, पुरानी पेंशन बहाली नहीं हुई तो चुनावों में भुगतना होगा खामियाजा

न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ (New pension scheme employees association Himachal) ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एक बार फिर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. जिसके तहत प्रदेश के कई जिलों में क्रमिक अनशन की जा रही (NPS protest in himachal) हैं. जिला मंडी में भी कर्मचारी क्रमिक अनशन पर बैठे हैं. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग को चुनावों से पहले पूरा नहीं किया गया तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.

किन्नौर में प्रिंसिपल ने कार में लिफ्ट देकर छात्रा से की अश्लील हरकत, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

हिमाचल के किन्नौर में प्रिंसिपल द्वारा लिफ्ट देने के बहाने छात्रा से अश्लील हरकत (principal molested minor school girl in kinnaur) करने वीडियो सामने आया है. छात्रा जब स्कूल से अपने घर की ओर जा रही थी तो सड़क मार्ग पर प्रिंसिपल ने पीड़ित छात्रा को अपने वाहन में लिफ्ट देकर घर तक छोड़ने की बात कही थी. लेकिन इस दौरान प्रिंसिपल छात्रा से अश्लील बात करने लगा. फिलहाल आरोपी प्रिंसिपल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

सोलन में टोमैटो फ्लू के 2 संदिग्ध मामले, स्वास्थ्य विभाग ने 10 दिनों के लिए आइसोलेट किए बच्चे

हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में टोमैटो फ्लू के दो संदिग्ध मामले सामने आए (2 suspected cases of Tomato Flu In solan) हैं. जिन्हें 10 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया (Tomato Flu Alert In Himachal) है.

कुल्लू के चचोगा में सड़क से नीचे पलटी पिकअप, 2 लोगों की मौत

कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के साथ लगते चचोगा में एक पिकअप के पलटने से उसमें सवार दो लोगों की मौत हो (Road accident in Kullu) गई है. हादसे में घायल चालक का मनाली अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. मनाली पुलिस ने भी सड़क दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात को मनाली के साथ लगते चचोगा गांव में पिकअप सड़क से नीचे पलट (Pickup accident in kullu) गई. जीप में चालक सहित 3 लोग सवार थे.

कपूरथला विधायक राणा गुरजीत सिंह की गाड़ी खाई में गिरी, MLA समेत 5 लोग बाल-बाल बचे

बुधवार शाम सोलन जिले के चायल में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. पंजाब के कपूरथला से कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह की चायल में गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर (Rana Gurjeet Singh Car Fell Down) गई. गाड़ी खाई में पलटने के बाद एक पेड़ से टकरा कर रुक गई. जिससे गाड़ी में सवार विधायक समेत 5 लोगों की जान (road aacident in chail) बाल-बाल बच गई.

