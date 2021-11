विधानसभा परिसर में मिलीं शराब की बोतलें, तेजस्वी ने नीतीश से मांगा इस्तीफा

बिहार विधानसभा परिसर से शराब की बोतलें मिलने के बाद हंगामा मच गया है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यममंत्री नीतीश कुमार से नैतिक आधार पर इस्तीफा (Tejashwi demands resignation from Nitish) मांगा है. मंगलवार को विधानसभा परिसर से शराब की खाली बोतलें मिलीं. इसके बाद इसकी भनक मीडिया को लग गयी. वहां पर राजद के तमाम नेता भी पहुंच गए. यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे. तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav on liquor ban in bihar) ने कहा कि नीतीश कुमार की शराबबंदी पूरी तरह फेल है. पुलिस की मिलीभगत से बिहार में शराब का कारोबार (liquor business in bihar) चल रहा है. नीतीश कुमार को यह बताना चाहिए कि बिहार विधानसभा में जहां वह बैठे हैं, वहां शराब की बोतलें कैसे पहुंचीं. नीतीश कुमार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देना चाहिए.

कंगना रनौत को मिली धमकी, पुलिस ने बढ़ाई अभिनेत्री के घर की सुरक्षा

अभिनेत्री कंगना रनौत को जान से मारने की धमकी (Kangana Ranaut receiving death threats) मिलने के बाद कुल्लू पुलिस सतर्क हो गई है. मनाली पुलिस को शिकायत मिलने के बाद अभिनेत्री के घर की सुरक्षा (Police increased security of Kangana) बढ़ा दी गई है. एसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने अभिनेत्री के घर के आसपास के इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं.

Himachal Cabinet Meeting: सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जारी

सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल कैबिनेट की बैठक (himachal cabinet meeting) शिमला में जारी है. वित्त विभाग की तरफ से बनाए गए नियमों को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति के लिए रखे जाएंगे. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में मुख्य सचिव करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के लिए प्रस्तुति भी दे सकते हैं.

Covid Vaccination In Himachal: वैक्सीनेशन का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए टीम गठित

हिमाचल प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन (covid vaccination in himachal) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है. बात अगर जिला बिलासपुर की करें तो, वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रशासन ने टीमें गठित (teams formed for covid vaccination ) कर दी है. मंगलवार को इसी कड़ी में सदर एसडीएम सुभाष गौतम (bilaspur sadar sdm subhash gautam) अपनी टीम के साथ बिलासपुर नगर के डियारा सेक्टर, रौड़ा सेक्टर व कोसरिया सेक्टर में घर-घर जाकर औचक निरीक्षण किया.

पूर्व CM धूमल कमरा आवंटन विवाद: हमीरपुर बीजेपी ने उठाई उचित कार्रवाई की मांग

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल (Former Chief Minister Prem Kumar Dhumal) को शिमला सर्किट हाउस (Shimla Circuit House) में आवंटित कमरा (Room not found in Circuit House) नहीं मिलने के मामले में हमीरपुर बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की है. भाजपा के जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा (hamirpur bjp president baldev sharma) ने कहा कि उच्च स्तर पर इस मामले पर चर्चा हो रही है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ध्यान में यह मामला है. अब सीएम जयराम ठाकुर को इस मामले में संज्ञान लेना है.

JBT Trainnee Protest: शिमला में जेबीटी प्रशिक्षुओं को सचिवालय जाने से पुलिस ने रोका, टॉलैंड में जमकर किया प्रदर्शन

सरकार के खिलाफ जेबीटी प्रशिक्षुओं (JBT Trainnee Protest in shimla) ने मोर्चा खोल दिया है. अपनी मांगों को लेकर जेबीटी प्रशिक्षुओं ने मंगलवार को राजधानी शिमला के टालैंड में जमकर प्रदर्शन किया. जेबीटी प्रशिक्षुओं ने टॉलैंड में प्रदर्शन करने के बाद सचिवालय (Protest outside State Secretariat) जाना था, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें रोक (Police stopped JBT Trainees) दिया. जिसके कारण पुलिस और जेबीटी की प्रशिक्षुओं के बीच बहस भी हुई. इस दौरान जेबीटी प्रशिक्षुओं सरकार के खिलाफ नारेबाजी व प्रदर्शन करते रहे.

श्रद्धालुओं के लिए आज से बंद हो जाएगा चंबा का कार्तिकेय मंदिर

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय इलाके भरमौर में स्थित भगवान कार्तिकेय के मंदिरा (kartikeya temple bharmour) का कपाट 30 नवंबर से श्रद्धालुओं के लिए बंद कर (kartikeya temple closed) दिया जाएगा. मंदिर में आज विशेष पूजा की जाएगी. मंदिर के पुजारी के मुताबिक मंदिर का कपाट अगले वर्ष बैसाखी पर्व पर खुलेगा.

बिलासपुर में विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए पटवारी को रंगे हाथों किया गिरफ्तार

बिलासपुर जिले में विजिलेंस की टीम (Vigilance team of Bilaspur district) ने रिश्वत लेते एक पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा (Vigilance team arrested Patwari taking bribe in bilaspur) है. सोमवार देर रात विजिलेंस की टीम ने पटवारी को बरमाणा क्षेत्र के लगट गांव से 6000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है.

1 दिसंबर से बंद हो जाएंगे शिकारी माता मंदिर के कपाट, जानिए अब कब से कर सकेंगे दर्शन

सर्दियों के मौसम में होने वाली बर्फबारी के मद्देनजर मंडी जिले के थुनाग क्षेत्र (Thunag area of Mandi district) में स्थित प्रसिद्ध शिकारी माता मंदिर के कपाट पहली दिसंबर से बंद (Shikari Mata temple doors will be closed) कर दिए जाएंगे. एसडीएम थुनाग पारस अग्रवाल ने बताया कि कड़ाके की ठंड व बर्फबारी की संभावना के चलते प्रशासन ने शिकारी माता मंदिर के कपाट 1 दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक बंद (SDM Thunag on Shikari Mata temple ) करने का फैसला लिया है.

KULLU: पतलीकूहल में 10 ग्राम हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस

जिला कुल्लू में नशा तस्करों पर कुल्लू पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. आए दिन कुल्लू पुलिस हेरोइन व चरस तस्करी (Drug smugglers in Kullu) के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है. तो वहीं इस कारोबार से जुड़े अन्य आरोपियों पर भी पुलिस की कड़ी नजर है. इसी कड़ी में 10 ग्राम हेरोइन (Youth arrested with heroin in Patlikuhal) के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने हेरोइन को बरामद कर लिया है और अदालत में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

