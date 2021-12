नाहन: सिरमौर जिले की नहर सवार पंचायत के गांव चालाना पनोटा (Terror of bears in nahar swar panchayat) में भालुओं का आतंक देखने को मिला है. ग्रामीणों के मुताबिक 2 से 3 भालुओं ने घराट पर हमला कर दरवाजा तोड़ते हुए वहां रखे अनाज को भी भारी नुकसान पहुंचाया है. ग्रामीणों द्वारा जहां घटना के बाद भालुओं (Bears terror in Nahan) द्वारा घराट में किए गए नुकसान का वीडियो भी रिकॉर्ड किया जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

ग्रामीणों का कहना है कि बीती शाम को वह घराट बंद (Bears terror in Nahan) करके घर चले गए थे. सुबह जब जाकर देखा, तो भालू ने दरवाजा तोड़ अनाज को इधर-उधर फेंक दिया था. उन्होंने बताया कि तीन अलग-अलग घराटों में यह घटनाएं पेश आई हैं. ग्रामीणों को भालू के मल-मूत्र व पंजे के निशान भी मिले हैं.

वीडियो.

उन्होंने बताया कि 2 से 3 भालू होने की आशंका जताई जा रही है. ग्रामीणों ने इस संबंध में वन विभाग को भी सूचना दी है. साथ ही इस संबंध में उचित कार्रवाई करने की मांग की है. इसके साथ-साथ क्षेत्र के लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की है. दूसरी तरफ घटना की पुष्टि नहर सवार पंचायत के उपप्रधान देशराज ने भी की है. उन्होंने बताया कि घटना के बाद से क्षेत्र में भी डर का माहौल बन गया है. सूचना मिलने के बाद आज वन विभाग की टीम भी मौका का दौरा कर गई है. वन विभाग से इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है.

