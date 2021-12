नाहन: उत्तराखंड और हरियाणा की सीमाओं के साथ सटे सिरमौर जिले में पुलिस लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही है. इसी कड़ी में अब पांवटा साहिब पुलिस (paonta sahib police) ने 2 अलग-अलग मामलों में चरस की खेप बरामद (charas recoverd in sirmaur) करने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर (two people arrest with charas) लिया है और जांच जारी है.





पहले मामले में एसआईयू नाहन की टीम को सूचना मिली कि गांव गातू के पीछे पहाड़ी पर एक भेड़-बकरी पालक अस्थाई रूप से जंगल में डेरा लगाकर जंगल में रुका हुआ है, जहां पर एक 19 वर्षीय युवक रोबिन निवासी ग्वाल जिला उत्तरकाशी उत्तराखंड दो दिन पूर्व यहां रहने व काम करने आया है. यह युवक अपने साथ बिक्री करने के लिए चरस लेकर आया है, जोकि चोरी छिपे स्थानीय इलाके में युवाओं को चरस बेचने का काम कर रहा है.

इसी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने रात्रि करीब डेढ़ बजे के करीब संबंधित डेरे में दबिश दी, जहां जंगल में खुले स्थान पर आग जलाकर 5-6 लोग चारों तरफ बैठे हुए थे, जिनमें रोबिन नाम का युवक भी मौके पर ही मौजूद था. इस दौरान पुलिस ने जब रोबिन के बैग की तलाशी ली तो उसके अंदर से पॉलिथीन से 826 ग्राम चरस बरामद की गई. पुलिस ने तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया.

नशा तस्करी के एक अन्य मामले में पांवटा साहिब पुलिस थाना की टीम रात्रि के समय बस स्टैंड पांवटा साहिब में गश्त कर रही थी. इसी बीच एक व्यक्ति की पुलिस के वाहन को देखकर बस के पीछे छिप गया. पुलिस ने पूछताछ में संबंधित व्यक्ति ने अपना नाम समिंद्र पाल सिंह निवासी जिला होशियारपुर पंजाब बताया. इस दौरान पुलिस ने जब समिंद्र के बैग की तलाशी ली तो कपड़ों के बीच से 60.97 ग्राम चरस बरामद हुई.

नशा तस्करी के दोनों मामलों की पुष्टि पांवटा साहिब के डीएसपी वीर बहादुर सिंह ने की है. उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार (drugs case in sirmaur) कर लिया गया है, जिनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है. पुलिस मामले में आगामी जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें: हमीरपुर की स्टाफ नर्स विजेता ने कोविड वैक्सीनेशन में बनाया कीर्तिमान, महज 10 महीने में लगाए वैक्सीन के 47 हजार डोज