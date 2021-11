नाहन: अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका मेला 2021 (Shri Renuka Ji International Fair) के चौथे दिन खेल प्रतियोगिताएं मेले का (sports events) मुख्य आकर्षण रही. वहां मौजूद लोगों ने इन खेल गतिविधियों का खूब (kabaddi) आनंद उठाया. इस दौरान महिला वर्ग में कबड्डी का फाइनल मैच भी खेला गया, जो (women's Kabaddi final match) स्पोर्ट्स अकाडमी शिलाई (Sports Academy Shilla) बनाम महारानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स अकाडमी लूदाना जींद हरियाणा (Maharani Laxmibai Sports Academy Ludana Jind Haryana) के बीच खेला गया, जिसमें शिलाई की टीम ने महारानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स अकाममी की टीम को 60:34 से हराकर विजयी हासिल की.

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर सोनाक्षी सिंह तोमर (Additional Deputy Commissioner Sirmaur Sonakshi Singh Tomar) विशेष रूप से उपस्थित रहीं. अतिरिक्त उपायुक्त ने मेला परिसर में लगाई गई प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया, जबकि उपमंडल अधिकारी नाहन एवं सदस्य सचिव श्री रेणुका जी विकास बोर्ड रजनेश कुमार व तहसीलदार ददाहू चेतन चौहान भी इस दौरान उनके साथ उपस्थित रहे. वहीं, सुबह के दौरान आयोजित की गई खेल गतिविधियों में सहायक आयुक्त प्रियंका चंद्रा विशेष रूप से उपस्थित रहीं.

मंगलवार को महिला वर्ग कबड्डी के कुल 4 मैच आयोजित किए गए़, जबकि पुरुष वर्ग में वॉलीबॉल व कबड्डी के मैच (volleyball) खेले गए. खेलों के आयोजन के साथ-साथ भाषा कला व संस्कृति विभाग (Department of Language Arts and Culture) के सौजन्य से दो दलों जिनमें मां बाला सुंदरी रतन वादक सांस्कृतिक दल कांटी मशवा पांवटा साहिब तथा दया राम वाद्य दल बकरास शिलाई के कलाकारों द्वारा वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति (Musical instruments were played by the artists.) भी दी गई.

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में प्रदूषण से हालात बिगड़ने पर हिमाचल पहुंच रहे पर्यटक, शिमला सहित इन शहरों की हवा बिल्कुल शुद्ध

यह भी पढ़ें: SIRMAUR: अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेले में कैदियों के बनाए गए उत्पाद बने आकर्षण का केंद्र