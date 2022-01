नाहन: बीजेपी विधायक डॉ. राजीव बिंदल ने बनकला पंचायत (Bankala Panchayat In Nahan) में 20.33 करोड़ रुपये लागत की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास (development projects in Bankala Panchayat) किए. इस दौरान बिंदल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में नाहन निर्वाचन क्षेत्र की बनकला पंचायत का पूर्णतः भाग्योदय हो गया है और (rajeev bindal on jairam government) यह पंचायत विकास और जनसुविधाओं के क्षेत्र में आदर्श ग्राम पंचायत बनने की ओर अग्रसर है.

डॉ. बिंदल ने कहा कि मारकंडा नदी के उस पार बसी हुई बनकला पंचायत हर बरसात में टापू में बदल जाया करती (Rajeev Bindal in nahan) थी. इस पंचायत की बनकला, गवाडो, रखनी गांव को बनकला के पुल से जोड़ा गया और लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत से इस पुल का निर्माण करके रखनी गांव तक 4 करोड़ रुपये की सड़क बनाकर हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ा गया. इसी पंचायत में ढिमकी का पुल बनाया गया, कन्योन नदी का पुल बनाया गया और 5.80 करोड़ रुपये की लागत से बनाकर भूड गांव को पक्की सड़क से जोड़ा गया.

उन्होंने कहा कि मालोंवाला गांव को पक्की सड़क से जोड़ा गया है. ढाकवाला-खैरवाला को पक्की सड़क से जोड़ा गया. लगभग 3 करोड़ रुपये की लागत से यह कार्य किया गया है. गांव कून व नैहरला को जोड़ने के लिए आज 18.50 करोड़ रुपये की लागत से 2 पुलों का शिलान्यास किया गया और यह पुल 3 गांवों के लिए भाग्यविधाता के रूप में उभरेंगे. बिंदल ने कहा कि पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है.

बनकला पंचायत की पेयजल समस्या का समाधान करने के लिए 1.47 करोड रुपये खर्च किए जा रहे हैं और घरों को पेयजल उपलब्ध करवाने पर भी 1.20 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं. इसी पंचायत की सिंचाई योजनाओं को सुधारने पर 3.30 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे, जिसका आज शिलान्यास किया. नेशनल हाईवे के सुधार पर कालाआम से लेकर कटासन माता मंदिर तक लगभग 40 करोड़ रुपये व्यय किए गए व सड़क को बेहतरीन बनाया गया. बनकला के नये स्कूल भवन को बनाकर उसका लोर्कापण किया गया. बनकला शंभुवाला में पीएचसी खुलवाई गई जो कि इलाके के लिए बड़ी उपलब्धि है.

ये भी पढ़ें: पर्यटन नगरी चायल में साल 2022 का पहला हिमपात, किसानों और होटल कारोबारियों के खिले चेहरे