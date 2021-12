नाहन: जिला मुख्यालय नाहन में पुलिस ने चरस की खेप के साथ एक आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल (police arrested accused with charas) की है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज (Case registered against accused under NDPS Act) कर लिया है. पुलिस ने रविवार को आरोपी को अदालत में पेश किया. जहां उसे तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. पुलिस मामले में आगामी जांच में जुटी है.





पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुन्नूघाट पुलिस चौकी की टीम सीएमओ ऑफिस के समीप गश्त पर मौजूद थी. इसी बीच गुप्त सूचना मिली कि एक स्थानीय व्यक्ति संस्कृत कॉलेज के पास (Drug smuggling near Sanskrit College Nahan) अपनी गाड़ी नंबर एचपी18बी-2449 में मादक पदार्थ लेकर बैठा हुआ है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां उपरोक्त गाड़ी में एक व्यक्ति बैठा हुआ था. पुलिस टीम ने जहां व्यक्ति से पूछताछ की, साथ ही उसकी गाड़ी की तलाशी भी ली. इस दौरान पुलिस टीम ने गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर से 427 ग्राम चरस बरामद करने में सफलता हासिल की.

एएसपी बबीता राणा (asp babita rana on charas case) ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना नाहन में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि पुलिस को यह सफलता शनिवार देर शाम मिली. उन्होंने बताया कि रविवार अदालत में आरोपी को पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है. एएसपी ने बताया कि पुलिस मामले में आगामी जांच कर रही है.

