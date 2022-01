नाहन: सिरमौर जिले में एक पिकअप के गहरी खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है. हादसा भलाड-हरिपुरधार संपर्क मार्ग पर कोलीखिल नाले के पास पेश आया. यहां एक पिकअप के 250 मीटर गहरी खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है. जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है. घायल व्यक्ति को इलाज के लिए संगड़ाह भेजा गया है.

जानकारी के मुताबिक पिकअप नंबर एचपी 79-1915 भलाड़ से पियुलीलानी (Vehicle fell in ditch in sirmaur) की तरफ जा रही थी. वाहन में कुल 2 लोग सवार थे. आज दोपहर बाद ड्राइवर ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया और पिकअप करीब 250 मीटर (road accident in sirmaur) गहरी खाई में गिर गई. हादसे में भलाड़ गांव के 45 वर्षीय चंदन सिंह पुत्र जीत सिंह की मौत हो गई है, जबकि इसी गांव के 35 वर्षीय प्रेमपाल गंभीर रूप से घायल हुए है. प्रेमपाल को इलाज के लिए संगड़ाह ले जाया गया है. घायल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रहा है.

उधर, संगड़ाह के डीएसपी शक्ति सिंह घटना की पुष्टि करते हुए बताया (Sirmaur accident news) कि हादसे में भलाड़ निवासी चंदन सिंह पुत्र जीत सिंह की मौत हो गई है. जबकि इसी गांव के प्रेमपाल सिंह घायल हुए है. उन्होंने बताया कि पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है. वहीं, एसडीएम संगड़ाह डॉ. विक्रम नेगी ने घटना स्थल का दौरा करके मृतक के परिजनों को 30 हजार व घायल व्यक्ति को 10 हजार रुपये की फौरी राहत राशि प्रदान की.

