पावंटा साहिब: निर्वाचन क्षेत्र पावंटा साहिब में चाेरी का मामला सामने आया (Theft Case in Sataun Paonta) है. जहां सतौन में पुलिस टीम ने दो बदमाशों को चोरी के सामान के साथ रंगे हाथों पकड़ने में सफलता हासिल की (Paonta Police caught two thieves) है. मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. दरअसल सतौन कस्बे में पिछले 15 दिनों से आधा दर्जन चोरियों की वारदातें सामने आ रही थीं. स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद राजबन पुलिस टीम ने कार्रवाई शुरू की जिसमें चोरी में संलिप्त दोनों आरोपियों को दबोच (Theft Case in Sataun Paonta) लिया.

जानकारी के अनुसार सतौन पंचायत में पीछले काफी का समय से चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी. लोगों के घरो से गैस सिलेंडर व अन्य कई चीजें चोरी हो रही थी. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को शिकायत दी. शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुएसतौन में एक कबाड़ी की दुकान में छापेमारी की छापामारी के दौरान पुलिस को दुकान से दो गैस सिलेंडर व अन्य सामान बरामद किया और चोरी की वारदातें को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा.

बता दें, पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी धनसुपु को सतौन से ही हिरासत में लिया जांच के दौरान यूपी के व्यक्ति से भी चोरी का सामान बरामद किया गया. पुलिस टीम ने दोनों युवक को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, पांवटा साहिब के डीएसपी बीर बहादुर ने बताया की चोरी के मामले में सतौन से दो युवक को हिरासत में लिया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.