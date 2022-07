पांवटा साहिब: सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की मुश्किलें (Heavy rainfall in Paonta sahib) बढ़ा दी है. बारिश ने आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. हालांकि अब तक कोई जानी नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन पांवटा साहिब उपमंडल की पीपलीवाला (Paddy crop destroyed in Peepliwala) और क्यारदा पंचायत में धान के खेतों को काफी नुकसान हुआ है. भारी बारिश के कारण बाता खड्ड का पानी तेज बहाव के कारण खेतों की तरफ आ गया, जिससे धान की फसल को नुकसान हुआ है.

ग्रामीणों ने बताया कि हाल ही में धान की रोपाई की गई थी. लेकिन तेज बारिश के चलते सैकड़ों बीघा भूमि में पानी घुस गया और पूरी फसल तबाह हो गई. ऐसे में किसानों ने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है. लोगों का कहना है कि भारी बारिश के चलते करीब 2 घंटे तक बाढ़ जैसे हालात बन गए थे. सड़क पर यातायात तक अवरुद्ध हो गया था. बाद में कहीं जाकर जलस्तर घटा और वाहन सड़क क्रॉस कर पाए. उधर सिरमौर के ऊपरी इलाकों से भी बारिश का दौर जारी है.

बता दें कि हिमाचल में मानसून (Monsoon in Himachal) शुरू होते ही नुकसान का दौर भी शुरू हो गया है. आए दिन भारी बारिश (Weather in Himachal) के चलते जगह-जगह बाढ़, भूस्खलन (Cloud burst in Himachal) हो रहा है. जिससे लोगों का खासा नुकसान हो (Landslide in Himachal) रहा है. बरसात के इस सीजन में अब तक 90 करोड़ से ज्यादा का नुकसान का अनुमान है.