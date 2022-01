नाहन: NEW YEAR 2022: नए साल पर शनिवार को जिला मुख्यालय नाहन के गोविंदगढ़ क्षेत्र में नगर परिषद द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में हिमाचल भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं नाहन के विधायक डॉ. राजीव बिंदल ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत (New Year Celebration in Nahan) की. यहां पहुंचने पर नगर परिषद अध्यक्ष श्यामा पुंडीर के नेतृत्व में पार्षदों व स्थानीय लोगों ने विधायक का स्वागत किया. इस दौरान विधायक बिंदल ने गोविंदगढ़ क्षेत्र में लाखों रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का शिलान्यास भी (Bindal laid foundation stone of community hall) किया.

विधायक बिंदल ने क्षेत्रवासियों को नए साल की शुभकामनाएं भी ( bindal extend new year wishes) दी. उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में नाहन में विकास तेज गति से हो रहा है. मीडिया से बात करते हुए विधायक बिंदल ने कहा कि ऐतिहासिक शहर नाहन में विकास कार्यों का सिलसिला लगातार जारी है. शहर में कई जगहों पर पार्किंग का निर्माण किया गया है और कई जगह निर्माणाधीन (Govindgarh Of Nahan) है. इसी तरह कालाअंब-पांवटा साहिब नेशनल हाईवे व नाहन-कुमारहट्टी हाईवे का कायाकल्प किया गया है.

शहर की दशकों पुरानी पेयजल समस्या का भी समाधान हुआ है. इसके अलावा भी कई विकास कार्य हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में नाहन शहर में तेजी से विकास हो रहा है. डॉ. बिंदल ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि 2022 विकास कार्यों के मामले में एक कीर्तिमान के रूप में बनकर उभरेगा. कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष श्यामा पुंडीर, उपाध्यक्ष अविनाश गुप्ता, पार्षद योगेश, गुप्ता मधु अत्री, समाजसेवी मनीष अग्रवाल सहित शहर के अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे.

ये भी पढ़ें: Martyr Captain Mridul Sharma: शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा को दी भावभीनी श्रद्धांजलि, आंतकियों से लोहा लेते हुए पाई थी शहादत