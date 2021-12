नाहन: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की इंटर कॉलेज महिला वर्ग की खो-खो प्रतियोगिता का शनिवार शाम को (Women Kho-Kho competition in Nahan) समापन हो गया. जिला मुख्यालय नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान (Historic Chaugan Ground of Nahan) में दो दिनों तक चली इस प्रतियोगिता के समापन समारोह के मौके पर डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत (dc sirmaur in Kho Kho competition) की. बता दें प्रदेश के संस्कृत कॉलेजों की इस इंटर कॉलेज खो-खो प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला मंडी व शिमला की टीमों में बीच खेला गया.

बेहद ही रोमांचक इस मैच में मंडी की महिला खिलाड़ियों ने जिला शिमला की टीम को हराकर प्रतियोगिता (Mandi defeat Shimla in Kho Kho competition) की ट्राफी पर कब्जा जमाया. इस अवसर पर डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने विजेता व उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान की. मीडिया से बात करते हुए डीसी राम कुमार गौतम ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए संस्कृत महाविद्यालय नाहन प्रबंधन को बधाई दी.

डीसी सिरमौर ने फाइनल में पहुंची दोनों टीमों के बेहतरीन खेल की (Mandi became champion after defeating Shimla) सराहना करते हुए दोनों टीमों की महिला खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा की खेलों के क्षेत्र में महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए. बता दें कि दो दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 10 संस्कृत कॉलेजों की करीब 120 छात्रा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया.

