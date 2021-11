नाहन: सिरमौर जिले में नशा तस्करी (Drug smuggling in Sirmaur District) पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है. पिछले एक सप्ताह में ही पुलिस ने कई नशा तस्करों (drug trafficking) को धर दबोचने में सफलता हासिल की (succeeded in catching) हैं. इसी के तहत माजरा पुलिस टीम (Majra Police Team) ने एक बाइक सवार को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया (A bike rider was arrested with a smack) है.



पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस थाना माजरा की टीम (Police Station Majra Team) को इस संबंध में गुप्त सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर (based on information) पुलिस ने मिश्रवाला में एक बाइक नंबर-एचपी17एफ-5998 को जांच के लिए रोका. तलाशी के दौरान बाइक चालक 30 वर्षीय व्यक्ति के कब्जे से पुलिस ने 4.84 ग्राम स्मैक बरामद (4.84 grams of smack recovered) की. जिसके बाद पुलिस ने तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया. बता दें आरोपी जगतपुर का रहने वाला है.



मामले की पुष्टि एसपी ओमापति जम्वाल (SP Omapati Jamwal) ने की है. उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ माजरा पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज (Case registered under NDPS Act) कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. एसपी ने जनता से आह्वान किया कि वह नशे के कारोबार (drug trade) में संलिप्त लोगों की सूचना पुलिस को दें. सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा.

बता दें कि जिला पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर जहां संगड़ाह पुलिस थाना (Sangrah Police Station) के अंतर्गत 2 मामलों में चरस की बड़ी खेप बरामद (Large consignment of charas recovered) की, तो वहीं ददाहू क्षेत्र में भी चिट्टे की तस्करी (smuggling of pellets) करने हुए दो स्थानीय युवकों का धर दबोचा था. वहीं, इस सप्ताह पांवटा साहिब में भी एक स्कूटी चालक से नशीली दवाएं बरामद थी.

