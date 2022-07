नाहन: जिला सिरमौर के नाहन में इन दिनों तेंदुओं का आतंक बढ़ता जा रहा (Leopards terror in Nahan) है. ताजा मामले में उपमंडल सराहां के नारग क्षेत्र की ग्राम पंचायत चमेंजी में एक युवक पर तेंदुए ने हमला कर (Leopard attack in Nahan on man) दिया. गनीमत ये रही कि युवक की जान बच गई. इस घटना के बाद लोगों में भारी खौफ है. दरअसल, शनिवार को धारघाट गांव में खेतों में श्रीकांत काम कर रहा था कि अचानक एक तेंदुआ उस पर झपट पड़ा. इस हमले से श्रीकांत की बाजुओं, हाथ और पांव में गहरे घाव हुए हैं.

परिजन उसे तुरंत नारग अस्पताल ले गए, जहां पर उसका उपचार किया गया. श्रीकांत ने बताया कि बीते दिन तेंदुए ने उनके एक बैल पर भी हमला किया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी. तेंदुए के इस तरह आतंक से ग्रामीण खौफ में हैं (man injured in nahan due to Leopard attack) और उन्होंने वन विभाग से तुरंत तेंदुए को पकड़ने की गुहार लगाई है. बीओ रामलाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए उन्होंने पिंजरा लगा दिया है.

