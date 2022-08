पांवटा साहिब: हिमाचल प्रदेश में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही (rain in himachal) है. जिससे बारिश के बीच जगह-जगह से नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं. जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में भी लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन के मामले सामने आ रहे (Landslide in Paonta) हैं. अब गिरिपार क्षेत्र में सतोन से रेणुका सड़क पर अबोड के समीप भारी मलबा आने के बाद सड़क बंद हो गई ( Sataun to Renuka Road closed) है. जिसके चलते सड़क के दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई और दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई.

लोगों ने बताई विभाग की लापरवाही: इसी बीच एक प्राइवेट बस भी मलबे के ढेर में फंस गई. गनीमत यह रही कि जान-मान का कोई नुकसान नहीं हुआ. इस दौरान स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले चार-पांच दिनों से यहां पर यही स्थिति बनी हुई है लेकिन विभाग द्वारा जेसीबी मशीन से मलवा अभी तक नहीं हटाया गया है. जिसके चलते पिछले 4 दिनों से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर हैं.

किसानों के लिए बारिश फायदेमंद: ऐसे में लोगों ने विभाग से गुहार लगाई है कि वे जल्द से जल्द यहां पड़े मलबे को हटाए और सड़क को बहाल करे ,ताकि लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना न करना (Landslide in Paonta Sataun to Renuka Road) पड़े. बता दें कि प्रदेश में बारिशों का दौर जारी है ऐसे में जहां यह बारिश किसानों के लिए फायदेमंद है तो वहीं, दूसरी तरफ ये बारिशें लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं. लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर (Landslide in himachal) हैं.

ये भी पढ़ें: किन्नौर के शलखर गांव में बाढ़ से तबाही का मंजर, फसलें तबाह, हालात असामान्य