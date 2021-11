नाहन: बीएड डिग्री धारकों (BEd degree holders) को जेबीटी (JBT)भर्ती के लिए पात्र किए जाने के फैसले से जेबीटी व डीएलएड प्रशिक्षुओं (JBT and DLED trainees) को निराशा का सामना करना पड़ रहा है. लिहाजा सोमवार को जेबीटी प्रशिक्षुओं ने कक्षाओं का बहिष्कार (JBT trainees boycott classes) कर दिया है. साथ ही नाहन में अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की. जेबीटी प्रशिक्षुओं (JBT Trainees) का कहना है कि कक्षा एक से पांचवीं के लिए बीएड धारकों को भर्ती करना तर्कसंगत नहीं (It is not rational to recruit B.Ed holders for class I to V) है.

बता दें कि प्रदेश उच्च न्यायालय (state high court) ने जेबीटी भर्ती मामलों पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद(एनसीटीई) (National Council for Teacher Education) की अधिसूचना के अनुसार सरकार को जेबीटी पदों की भर्ती के लिए नियमों में जरूरी संशोधन के आदेश दिए हैं. यानी अदालत के फैसले से अब जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारक भी पात्र होंगे.

वीडियो.



जेबीटी प्रशिक्षुओं (JBT Trainees) का कहना है कि सोमवार से कक्षाओं का बहिष्कार किया (Classes boycotted from Monday) गया है और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा. अगर सरकार इस दिशा में उचित कदम नहीं उठाती, तो उक्त फैसले को लेकर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट (High Court or Supreme Court) का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं और सभी प्रशिक्षु अपना पक्ष तब तक मजबूती से रखेंगे, जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती. जेबीटी प्रशिक्षुओं (JBT Trainees) ने मांग की है कि कक्षा पांच तक जेबीटी को ही कंसीडर किया जाए (Only JBT should be considered till class five) न कि बीएड धारकों को. बता दें कि न केवल नाहन बल्कि विभिन्न जिलों में जेबीटी प्रशिक्षुओं ने कक्षाओं का बहिष्कार किया है.

ये भी पढे़ं: हिमाचल भाजपा संगठन मंत्री पवन राणा को मिली पंजाब संगठन मंत्री की अतिरिक्त जिम्मेदारी