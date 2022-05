पांवटा साहिब: करीब एक दशक बाद पांवटा विधानसभा क्षेत्र के अंतिम गांव किल्लौड़ से लेकर पांवटा तक (HRTC bus service started from Paonta to Killaur ) सरकारी एचआरटीसी बस को हरी झंडी दिखाई गई. ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने एचआरटीसी बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर एसडीएम पांवटा साहिब विवेक महाजन भी मौजूद रहे. स्थानीय लोगों ने ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी का स्वागत किया और एचआरटीसी बस सेवा शुरू करने पर खुशी जाहिर की.



ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि इस रूट पर (HRTC bus service started from Paonta to Killaur) बस सेवा लगभग 10 सालों से बंद थी, लेकिन कई मांग पत्र आने के बाद और लोगों की समस्या के समाधान को देखते हुए इस रूट पर बस को शुरू किया है. जिससे ना केवल कॉलेज के बच्चों को फायदा होगा बल्कि महिलाएं भी 50% किराए में छूट का फायदा उठा सकेंगी. इस दौरान ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि निश्चित तौर पर इस रूट पर बस जाने के बाद किलोड़, माजरी, गोजर, भंगानी, मेहरवाला, सिंगपुरा सहित पांवटा तक पूरे क्षेत्र के लोगों को सहूलियत मिलेगी.



इसके अलावा डाकपत्थर से किल्लौड़ तक की सड़क की खस्ता हालत पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि 20-25 दिनों में इस सड़क का काम शुरू हो जाएगा. उन्होंने कहा कि इस काम में देर इसलिए हो रही है क्योंकि यह सड़क उत्तराखंड जल विद्युत निगम के अधीन आती है. उत्तराखंड प्रशासन, जल विद्युत निगम और स्थानीय विधायक मुन्ना चौहान से बातचीत हो चुकी है और जल्द ही इस सड़क का काम शुरू हो सकेगा. ऊर्जा मंत्री ने ये भी कहा कि इस सरकारी बस का रूट कलाथा से पांवटा के लिए शुरू किया जाएगा और जल्द ही इस रूट पर बस दौड़ेगी. बता दें कि 7:30 बजे किल्लौड़ से पांवटा के लिए एचआरटीसी बस के चलने का समय है, जबकि कलाथा से ये बस कितने बजे चलेगी, ये समय अभी निर्धारित नहीं हुआ है. बस सेवा शुरू होने के पहले दिन लगभग 15 सवारियों ने सफर किया.

बता दें कि, बाहती विकास युवा मंच जिला सिरमौर (Sirmaur Bahti Vikas Manch) ने पांवटा साहिब के भंगानी-किल्लौड़ पांवटा सरकारी बस सेवा बहाली को लेकर प्रशासन को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया था. जिसके बाद सरकार ने इस बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया. ऐसे में मंच ने फैसला लिया था कि खोदरी से पांवटा तक विरोध स्वरूप पैदल मार्च किया जाएगा, लेकिन इससे पहले ही ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने क्षेत्र में बस सेवा शुरू कर दी है.

