अभी तक यूक्रेन में हिमाचल के 60 लोगों के फंसे होने की जानकारी, विदेश मंत्री को सीएम ने लिखा पत्र

यूक्रेन में (Ukraine-Russia war) फंसे हिमाचल के लोगों पर विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह विषय बहुत गंभीर है. हम सब लोग चिंतित हैं, पिछले 2 दिनों से यूक्रेन में जो हालात बने हैं और जो तस्वीरें मीडिया के (CHILDREN OF HIMACHAL STUCK IN UKRAINE) माध्यम से पहुंच रही है, उससे चिंता बढ़ रही है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि दूतावास की तरफ से कोशिश की जा रही है कि बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Russia-Ukraine War : यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाकों की आवाजें सुनाई दीं, हमले जारी

युक्रेन-रूस के बीच युद्ध का आज दूसरा दिन है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा एवं प्रतिबंधों को नजरंदाज करते हुए रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया और उसके शहरों तथा सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले और गोलीबारी आज भी जारी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पीएम मोदी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बजट के बाद के सम्मेलन को संबोधित करेंगे

इससे पहले बुधवार को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 'हर घर जल' योजना के तहत पानी और स्वच्छता और केंद्रीय बजट 2022-23 के सकारात्मक प्रभाव पर बात की. इस मौक पर उन्होंने कहा, 'जल जीवन मिशन के तहत लगभग 4 करोड़ कनेक्शन देने का टारगेट हमने रखा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Ukraine Crisis: यूक्रेन में फंसे हिमाचल के राहुल ने बयां किए ताजा हालात, परिजनों से की ये अपील

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया है. वहां रह रहे भारतीयों को वापस स्‍वदेश लाने की कोशिशें चल रहीं हैं. इस बीच हिमाचल प्रदेश के छात्र भी फंसे हुए हैं. यूक्रेन के हालात को देखते हुए वहां पढ़ रहे छात्रों को लेकर अभिभावक चिंतित हैं. वह विभिन्न माध्यमों से संपर्क कर (Rahul of Himachal) अपने बच्‍चों की (Indians student in Ukraine) जानकारी ले रहे हैं. वहीं, ईटीवी भारत ने यूक्रेन में फंसे हिमाचल के छात्र राहुल जो वहां (Himachal student in Ukraine) पर तीन सालों से रह रहे हैं, उनसे बात की और ताजा हालातों के बारे में विस्तारपूर्वक जाना... यहां पढ़ें पूरी खबर...

भारी बर्फबारी के कारण किन्नौर में फंसे महाराष्ट्र के 12 पर्यटक, पुलिस ने किया रेस्क्यू

जनजातीय जिला किन्नौर में पिछले 4 दिनों से हो रही बर्फबारी अब लोगों के लिए आफत बन गई है. भारी बर्फबारी के कारण गुरुवार को किन्नौर में महाराष्ट्र के 12 पर्यटक फंस गए (kinnaur police rescued twelve tourist) थे. जिसके बाद सूचना मिलते ही तांबो व किन्नौर के सीमांत क्षेत्र से पुलिस की टीम ने पर्यटकों का रेस्क्यू किया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

रूस और यूक्रेन की जंग - यूक्रेन में फंसे हिमाचलियों की जानकारी सीएम हेल्पलाइन पर दें

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यूक्रेन में फंसे हिमाचलियों (Himachali stranded in Ukraine)के परिजन सीएम हेल्पलाइन (give information on cm helpline)के माध्यम से प्रदेश सरकार तक जानकारी पहुंचाएं ,ताकि केंद्र सरकार के समक्ष उनकी बात रखने में आसानी हो सके. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कुलदीप राठौर ने जयराम सरकार पर साधा निशाना, इस मुद्दे पर घेरा

कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने यूक्रेन (kuldeep rathore on ukraine issue) में फंसे भारतीयों विशेषकर हिमाचल के लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने को कहा है. उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की तनातनी में वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित उनके घरों में पंहुचाया जाना चाहिए. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Russia Ukraine Crisis: यूक्रेन में फंसी छात्रा की भारत सरकार से गुहार, निकालने के लिए जल्द किए जाएं प्रबंध

रूस और यूक्रेन के बीच बिगड़ते हालातों को देखते हुए अब वहां पढ़ाई के लिए गए छात्रों ने भी भारत सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें जल्द से जल्द यहां से बाहर निकाला जाए. जिला कुल्लू के जरड़ भुट्टी के वर्कशॉप से भी एक छात्रा एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए बीते माह ही यूक्रेन पहुंची थी. अब उसने वीडियो कॉल के माध्यम से अपने परिजनों को भी यूक्रेन में चल रहे हालात के बारे में जानकारी दी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सत्ता में आने पर कांग्रेस करेगी पुरानी पेंशन बहाल, इन्वेस्टर्स मीट में कितना हुआ निवेश आंकड़ा बताए सरकार: विक्रमादित्य

विधानसभा के बजट सत्र (Himachal assembly budget session) में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य ने सरकार पर जमकर निशाना साधा. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ओल्ड पेंशन की बहाली के लिए कर्मचारी मांग कर रहे हैं और ये सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो जिस तरह राजस्थान सरकार ने पेंशन बहाल कर दी है, उसी तर्ज पर सत्ता में आने पर कांग्रेस पुरानी पेंशन (old pension will be restored in Himachal) को बहाल करेगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

शिमला जिले में बर्फबारी, प्रदेश में 227 सड़कें बंद 134 ट्रांसफार्मर ठप

हिमाचल प्रदेश में हुई ताजा बर्फबारी (snowfall in Himachal) और बारिश से तीन नेशनल हाईवे समेत 227 सड़कें (More than 225 roads closed in himachal) और 134 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं. वहीं, मौसम विभाग ने 26 फरवरी तक मौसम खराब बने रहने की संभावना जताई है. आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

