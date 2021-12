नाहन: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह (senior congress leader and former minister thakur kaul singh) ने प्रदेश की जयराम सरकार (kaul singh on ) पर निशाना साधा (kaul singh on jairam government) है. जयराम सरकार के 4 साल के कार्यरकाल को पूरी तरह से विफल करार देते हुए, आगामी 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस (himachal congress)की सरकार बनने का दावा किया.

जिला मुख्यालय नाहन में प्रेस वार्ता को संबोधित (kaul singh pc in nahan) करते हुए कौल सिंह ठाकुर ने जयराम सरकार के (congress attacks himachal government) साथ-साथ केंद्र की मोदी सरकार पर भी हमला बोला. पूर्व मंत्री कौल सिंह ने कहा कि पिछले 4 साल में प्रदेश की जयराम सरकार पूरी तरह से विफल रही है. प्रदेश में विकास के सभी काम ठप्प हो गए हैं. कांग्रेस पार्टी जब-जब सत्ता में आई, तब-तब प्रदेश में वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में विकास के कार्य थोक में हुए हैं. कांग्रेस सरकार में प्रदेश में एक समान विकास हुआ है, लेकिन ठीक इसके विपरीत वर्तमान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने विधानसभा क्षेत्र व उनके एक नजदीकी कैबिनेट मंत्री के विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित रह गए हैं.

कौल सिंह ने कहा कि हिमाचल में हुए उपचुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार (bjp defeat himachal by elections) के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने जहां पेट्रोल के दाम कम किए, कृषि कानून वापस लिए, वहीं बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की बात कही. दुर्भाग्यवश सरकार ने महंगाई पर कोई कदम नहीं उठाए और महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है. कौल सिंह ने डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से सवाल किया कि सीएम यह बताएं कि पिछले 4 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश को कौन से बड़ा आर्थिक पैकेज दिया. एक पैसा भी मोदी सरकार ने प्रदेश को नहीं दिया. न ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट प्रदेश को दिया गया.

कांग्रेस नेता ने कहा कि 27 दिसंबर को सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल (pm modi mandi tour) आ रहे हैं. इस दौरान प्रधानमंत्री रेणुका डैम सहित जितने बड़े कार्यों के शिलान्यास करने जा रहे हैं, वह भी पूर्व कांग्रेस सरकार की देन है. कौल सिंह ने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी तीन-चौथाई सीटों के साथ सरकार बनाएगी.

