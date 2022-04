पांवटा साहिब: चुनावी साल (himachal assembly elections 2022) में कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई है. प्रदेश कांग्रेस में फेरबदल के साथ ही नेता एक्टिव हो गए हैं. इसी कड़ी में नई जिम्मेदारी मिलने पर पांवटा साहिब में मीडिया को संबोधित करते हुए हर्षवर्धन चौहान ने जयराम सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हिमाचल में भ्रष्टाचार और खनन माफिया का बोलबाला है. प्रदेश में युवा बेरोजगार (Unemployment in Himachal Pradesh) घूम रहे हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है

हाटी मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए राजनीति, सभी ने किया है सहयोग: हिमाचल कांग्रेस के उप नेता प्रतिपक्ष (Himachal Congress Deputy Leader of Opposition) एवं शिलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि गिरिपार क्षेत्र का जनजातीय मुद्दा सभी सरकारों ने उठाया है, अगर केंद्र सरकार जनजातीय मुद्दे को घोषित करती है तो उसका हम स्वागत करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए.

जयराम सरकार पर आरोप: हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में एकजुटता के साथ लड़कर प्रदेश में सरकार (harsh vardhan chauhan on himachal assembly elections) बनाएगी. ‌उन्होंने कहा हिमाचल में तीसरे पार्टी का कोई जनाधार नहीं है. आम आदमी पार्टी में महत्वाकांक्षी (harsh vardhan chauhan on AAP) लोग जा रहे हैं. जिससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. हर्षवर्धन चौहान ने जयराम ठाकुर पर हमला बोलते हुए कहा कि जयराम ठाकुर हेलीकॉप्टर वाले मुख्यमंत्री (harsh vardhan chauhan on jairam thakur) हैं.



स्कूल और अस्पतालों में पद खाली: हिमाचल कांग्रेस के उप नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में सड़कों की हलात खस्ता है. स्कूलों, अस्पतालों और अन्य विभागों में पद खाली हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कर्मचारी अपनी आवाज को भी नहीं उठा सकते. पिछले दिनों शिमला में शांतिपूर्ण धरना देने वाले कर्मचारियों पर लाठियां बरसाई गई. जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं.

