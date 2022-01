नाहन: सिरमौर जिले में भारी बर्फबारी व तेज बारिश से (snowfall in sirmaur) जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है. जिले के ऊपरी क्षेत्रों में जहां देर शाम से बर्फबारी का क्रम जारी है तो वहीं, मैदानी इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है.

दरअसल जिले के ऊपरी क्षेत्रों चूड़धार, नोहराधार, हरिपुरधार, संगड़ाह में बीते रोज से ही भारी बर्फबारी का (snowfall in sirmaur) सिलसिला जारी है. जिले की सबसे ऊंची चूड़धार चोटी (Churdhar peak of Sirmaur) पर अब तक 15 फीट बर्फबारी हो चुकी है. जबकि अन्य क्षेत्रों में अढ़ाई से 3 फीट हिमपात दर्ज हो चुका है. बर्फबारी के (problems during snowfall in sirmaur) कारण ऊपरी क्षेत्रों की दर्जनों पंचायतों में बिजली आपूर्ति ठप है जिसके चलते लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं. इसके अलावा बर्फबारी के कारण कई सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं. जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हो गई है.



दूसरी तरफ जिले के मैदानी क्षेत्रों में भी दो दिनों से बारिश का (rain in sirmaur) सिलसिला जारी है. बारिश व बर्फबारी से भले ही कई परेशानियां सामने आ रही हों लेकिन किसान बागवानों के लिए ये किसी संजीवनी से कम नहीं है. बता दें कि जिले में इन दिनों लहसुन, मटर, गेहूं व जौ की फसलें लगाई हुई हैं. जिसके लिए बारिश और बर्फबारी लाभकारी सिद्ध हो रही है.

इसके साथ ही यह बारिश व बर्फबारी आड़ू, प्लम, खुमानी, सेब, अमरूद व फलदार पौधों के लिए भी लाभदायक बताई जा रही है. इन दिनों बागवान अपने बगीचों में फलदार पौधों की प्रुनिंग कर रहे हैं. कुल मिलाकर जिले में बर्फबारी व बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और पूरा जिला शीतलहर की चपेट में है. वहीं, जिला प्रशासन ने भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.

