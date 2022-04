पांवटा साहिब: विकासखंड पांवटा साहिब में आग का तांडव किसानों के लिए जी का जंजाल बन गया है. यहां किसानों की 6 महीने की गेहूं की फसल पर पानी फिर गया है. बता दें कि गर्मी के मौसम में अभी तक गेहूं की फसल में आग लगने से (fire in wheat crop in paonta sahib) किसानों को करीब सात लाख का नुकसान हो चुका है. ऐसे में पांवटा के पूर्व विधायक किरनेश जंग ने (Kirnesh Jung former MLA of Paonta) सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं.

उन्होंने ऊर्जा मंत्री सुखराम चौथरी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सब उनके द्वारा बरती जा रही लापरवाही की वजह से हो रहा है. ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी की वजह से किसानों को यह समस्या झेलनी पड़ रही है. दरअसल (Kirnesh Jung targeted Minister Sukhram Chaudhary) बिजली की तारे नीचे होने की वजह से कई बार शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं जिस वजह से गेहूं की फसल में आग लग चुकी है, लेकिन न तो मंत्री और न ही विभाग इस ओर कोई ध्यान दे रहा है.

पांवटा के पूर्व विधायक किरनेश जंग ने कहा कि (fire in wheat crop in paonta sahib) ऊर्जा मंत्री पंचायतों के दौरे कर किसानों को झूठे आश्वासन दे रहे हैं, किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, अधिकांश नेहरें बंद पड़ी हैं. यही नहीं गेहूं की फसल जिसे बेचकर जो किसान अपने पूरे साल भर परिवार का लालन-पालन करता है वह भी परेशान है. लेकिन ऊर्जा मंत्री को जनता की समस्या से कोई सरोकार ही नहीं है. उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में क्षेत्र की जनता इसका जवाब जरूर देगी जिसका खामियाजा ऊर्जा मंत्री के अलावा पूरी सरकार को भुगतना पड़ेगा.

