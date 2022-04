पांवटा साहिब: उपमंडल पांवटा वन परिक्षेत्र रामपुर घाट में अवैध खनन करने और खनन सामग्री को वाहन में ले जाने पर वन विभाग की टीम ने दो वाहनों को जब्त कर 70 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया है. वन विभाग की इस कार्रवाई से (illegal mining in Paonta Sahib) अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है.



डीएफओ कुणाल अंग्रीश ने जानकारी देते हुए (Forest department Paonta Sahib) बताया कि रविवार को रामपुर घाट वन परिक्षेत्र में अवैध खनन के बारे में बार-बार शिकायतें मिल रही थी. जिस पर कार्रवाई करते हुए वन परिक्षेत्राधिकारी पांवटा साहिब सुप्रभात ठाकुर के नेतृत्व में वनरक्षक दीपराम, सीमा, अमिता, मनीषा व वन कर्मी कीर्तन, बलबीर व श्यामा को मौके पर भेजा गया.





