पांवटा साहिब: सिरमौर जिले के पांवटा साहिब के अमरकोट में एक ही परिवार के दो गुटों में खूनी संघर्ष देखने को मिला. खूनी झगड़े का वीडियो भी वायरल हो रहा है. एक पक्ष के लगभग 6 लोग घायल हैं. जिनमें से एक की हालत गंभीर है. गंभीर हालत में युवक साजिद को पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के लिए ले जाया गया है.

महिलाओं और पुरुषों के झगड़े की यह तस्वीरें पांवटा साहिब के अमरकोट पंचायत की है. अमरकोट गांव में यह झगड़ा (Fight over land in Amarkot of Paonta Sahib) जमीन के विवाद को लेकर हुआ. अनसुलझे जमीनी विवाद में एक ही परिवार के दो गुट आपस में भिड़ गए. इस खूनी संघर्ष में एक परिवार के लोगों को बेहद गंभीर चोटें आई हैं. इस गुट के लोगों का कहना है कि दूसरे गुट द्वारा इन पर लाठी-डंडों और हथौड़े से वार किया गया.

अमरकोट में जमीन को लेकर लड़ाई

आरोप है कि सुनियोजित ढंग से यह झगड़ा किया गया था. लाठी-डंडे और हथौड़े को पहले ही विवादित स्थल के आसपास छुपा कर रखा गया था. जैसे ही विवाद शुरू हुआ घात लगा कर बैठे हमलावरों ने लाठी-डंडों और हथोड़े से हमला कर दिया. इस संबंध में पीड़ित परिवार के सदस्य जाफर अली ने पुलिस को दी शिकायत में यह सब आरोप लगाए हैं. पीड़ित परिवार का कहना है कि इतनी मारपीट के बाद भी उन्हें गोली से मारने की धमकियां दी जा रही हैं. पीड़ित परिवार के मानसिक रोगी लड़के को भी मारा गया.



उधर डीएसपी पांवटा साहिब ने घटना की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि (Fight over land in Amarkot of Paonta Sahib) फिलहाल दोनों तरफ से मामले दर्ज किए गए हैं. एक पक्ष के लोगों को गंभीर चोट आई है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में मेडिकल ओपिनियन लिया जाएगा और उसके हिसाब से अन्य धाराएं भी जोड़ी जाएंगी. उन्होंने कहा कि मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जाएगी और उसी आधार पर कार्रवाई होगी.