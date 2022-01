नाहन: पच्छाद उपमंडल के सराहां में बुधवार को भारत की जनवादी नौजवान सभा (डीवाईएफआई) की बैठक (DYFI held meeting at Sarahan ) आयोजित की गई. बैठक में नौजवान सभा के राज्य सचिव चंद्रकांत वर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे. इस बैठक में युवाओं को संबोधित करते हुए चंद्रकांत वर्मा ने आरोप लगाया कि वर्तमान केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार नौजवान विरोधी है. यह सरकार पूंजीवादी रास्ते पर आगे बढ़ रही है, जिससे सभी सार्वजनिक संपत्तियों को बेचा जा रहा है.

देश के अंदर बेरोजगारी (unemployment in himachal) लगातार बढ़ रही है. बेरोजगारी रिकॉर्ड भी तोड़ रही है. बेरोजगारी की हालत में युवाओं में भटकाव आ रहा है और जीवन यापन के लिए गलत रास्तों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं. चंद्रकांत वर्मा ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है. घरेलू (domestic violence in himachal) ही नहीं बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं पर दुराचार के मामले बढ़े (molestation with women in himachal) रहे हैं.

उन्होंने कहा कि आज नौजवान सभा को प्रदेश के समस्त युवाओं को संगठित करते हुए आंदोलन को मजबूत करने की जरूरत है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सार्वजनिक संपत्तियों को बेच रही है, जिससे रोजगार घट रहा है. निजी कंपनियां आवश्यकता से कम लोगों को रख रही है, जिससे लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है. उन्होंने बताया कि भारत की जनवादी नौजवान सभा की इस बैठक में सराहां खंड की अध्यक्ष शालिनी गौतम और सचिव की कमान अंकिश शर्मा को सौंपी गई है.

इसके अलावा कोषाध्यक्ष भविष्य को बनाया गया है, जबकि खंड कमेटी सदस्य के रूप में अरुण कश्यप, यशपाल अंशुल, अशोक, उपासना, रविंद्र को चुना गया है. नौजवान सभा की इस बैठक में प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया. इस दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सराहां खंड से 8 व 9 जनवरी को होने वाले राज्य सम्मेलन में 11 प्रतिनिधि भाग लेंगे.

