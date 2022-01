नाहन: 29 जनवरी को पद्मश्री बाबा इकबाल सिंह (Padma shri to Baba Iqbal Singh) के निधन के बाद डॉ. दविंदर सिंह को सर्वसम्मति से ट्रस्ट के अगले अध्यक्ष के रूप में घोषित (Davinder Singh will be the new President of Kalgidhar Trust) किया गया है. दरअसल बाबा इकबाल सिंह के साथ डॉ. दविंदर सिंह की यात्रा 35 साल पहले तब शुरू हुई, जब उन्होंने दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एक चिकित्सा विशेषज्ञ (इंटर्निस्ट फिजिशियन) के रूप में अपना पेशा छोड़ दिया और स्वयंसेवक की इच्छा को पूरा करने और मानवता की सेवा करने के लिए बड़ू साहिब आए. उन्होंने बाबा इकबाल सिंह के हर कदम का बारीकी से पालन किया.

इस मौके पर डॉ. दविंदर सिंह ने उन सभी संतों और शुभचिंतकों का आभार व्यक्त किया जो बाबा इकबाल सिंह अंतिम संस्कार (Baba Iqbal Singh funeral) में आए थे. उन्होंने कहा कि बाबा इकबाल सिंह की दूरदर्शिता ने 'गुर-सिखी' का सही मायने में अनुसरण किया है. उन्होंने कहा कि 103 डिग्री तेज बुखार के साथ भी, बाबा अपनी सुबह की प्रार्थना के लिए गुरुद्वारा साहिब जाने से कभी नहीं चूकते थे और वहीं मूल्य उन्होंने सभी बच्चों के दिलों में डाला है.

दविंदर सिंह ने कहा कि हम एक साथ मूल्य-आधारित शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के साथ मानव जाति की सेवा करना जारी रखेंगे. उन्होंने कहा कि बाबा इकबाल सिंह ने हमेशा अगली पीढ़ी पर और भी अधिक समर्पण के साथ कार्यभार संभालने पर भरोसा किया.

उन्होंने कहा कि केवल दस वर्षों में, वह 17 अकाल अकादमियों से कुल 117 अकादमियों तक विकसित होने में सक्षम थे. अकाल तख्त के सिंह साहिब ज्ञानी मलकीत सिंह ने कलगीधर ट्रस्ट के अन्य ट्रस्टियों के साथ डॉ. दविंदर सिंह को सरोपा पहनाया और उनको ट्रस्ट का अगला उत्ताधिकारी घोषित किया किया.

