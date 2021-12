नाहन: जिला मुख्यालय नाहन (District Headquarter Nahan) में 29वां जिला स्तरीय बाल विज्ञान मेले (Children Science Fair organized in Nahan) का आयोजन शमशेर स्कूल नाहन में (Science Fair at Shamsher School Nahan) आयोजित किया जा रहा है. कोरोना के चलते विज्ञान मेले में ऑनलाइन प्रतियोगिता (online competition in science fair) का आयोजन किया जा रहा है.

दरअसल हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी व पर्यावरण परिषद एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहे इस जिला स्तरीय बाल विज्ञान मेले में जिला के लगभग 310 छात्र-छात्राएं ऑनलाइन माध्यम से हिस्सा ले रहे हैं. इसमें 149 छात्र व 161 छात्राएं शामिल हैं. बाल विज्ञान मेले के दौरान गुरुवार को प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में स्कूली छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया.

बाल विज्ञान मेले के निर्णायक मंडल (Jury of Children Science Fair) के सदस्य अयूब खान ने बताया कि जिला स्तरीय बाल मेले के दौरान 5 प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है. इस प्रतियोगिता के लिए जिला के 6 उपमंडलों से 1400 छात्र-छात्राओं में से 310 विद्यार्थियों का चयन किया गया है. उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता रहने वाले 44 छात्र-छात्राएं ऑनलाइन माध्यम से आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता (state level competition online) में जिला सिरमौर का प्रतिनिधित्व करेंगे.

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भी ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, जोकि 27 दिसंबर से होगी. उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अभी स्थान का चयन नहीं हुआ है. गुरुवार को आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के वरिष्ठ शहरी वर्ग में द स्कॉलर्स होम स्कूल के आयुष गोयल ने प्रथम, डीएवी स्कूल सराहां की अवनी कौशिक व वैशाली ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया.

