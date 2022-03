दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी : रिपोर्ट

देश की राजधानी नई दिल्ली दुनिया की सबसे अधिक प्रदूषित शहर (Delhi most polluted capital of the world ) बताई गई है. खराब वायु गुणवत्ता वाले दुनिया के 50 शहरों में से 35 शहर भारत के हैं. यह दावा एक रिपोर्ट में किया गया है. यह लगातार चौथी बार है कि दिल्ली को सबसे अधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ये Important नहीं कि कौन कितनी बार रहा मुख्यमंत्री, यह देखना जरूरी है कि किसने करवाया विकास: CM जयराम ठाकुर

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व की कांग्रेस सरकारों पर तीखा वार (cm jairam thakur on congress) किया है. मंगलवार को शिमला में भाजपा महिला मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने परोक्ष रूप से दिग्गज कांग्रेस नेता स्व. वीरभद्र सिंह के कार्यकाल को भी निशाने पर लिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिमाग पर जोर डालने से भी कांग्रेस सरकार की कोई ऐसी योजना ध्यान में नहीं आ रही, जिसका जिक्र आम जनमानस करता हो. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सोनिया गांधी ने हिमाचल के कांग्रेस नेताओं को पढ़ाया एकजुटता का पाठ, संगठन में नहीं होगा फेरबदल

हिमाचल विधानसभा चुनाव (Himachal assembly election 2022) को लेकर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. कांग्रेस भी प्रदेश में सत्ता में आने के लिए जोर-शोर से जुट गई है. इसी कड़ी में आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की सोनिया गांधी के साथ 10 जनपथ पर बैठक आयोजित की गई. शाम पांच बजे यह बैठक शुरू हुई. इस बैठक में पार्टी के 22 वरिष्ठ नेता में शामिल हुए. राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा और हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला भी बैठक में मौजूद रहे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

भाजपा की नीतियों के कारण बढ़ रही महंगाई: संजय चौहान

नागरिक सभा का अधिवेशन मंगलवार शिमला के कालीबाड़ी हाल में आयोजित किया गया. अधिवेशन में शिमला नागरिक सभा के संयोजक संजय चौहान ने कहा कि देश व प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों के कारण देश में व्यापक महंगाई व बेरोजगारी फैली है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

बुधवार को शपथ लेगी धामी सरकार 2.0, सीएम जयराम ठाकुर समारोह में होंगे शामिल

सीएम जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल (CM Jairam will attend swearing in ceremony of Pushkar Singh Dhami) होने के लिए परेड ग्राउंड देहरादून पहुंचेंगे. उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा के पुष्कर सिंह धामी बुधवार को शपथ लेंगे. मुख्यमंत्री की राजतिलक के लिए देहरादून के परेड मैदान में भव्य कार्यक्रम की तैयारी जोर-शोर चल रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में AAP में शामिल होने की होड़, वाल्मीकि समाज प्रदेश अध्यक्ष विक्की आम आदमी पार्टी में शामिल

पंजाब चुनाव जीतने के बाद हिमाचल में आम आदमी पार्टी में शामिल होने की होड़ शुरू हो गई. प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मनीष ठाकुर के आम आदमी में शामिल होने के बाद मंगलवार को शिमला पार्टी कार्यालय में अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज के प्रदेश अध्यक्ष विक्की ( Vicky join Aam Aadmi Party) ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

आईटीबीपी के नगासति हेलीपैड निर्माण का रास्ता साफ, वन भूमि के डायवर्जन को मिली मंजूरी

शिमला में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोर्ड की बैठक में नगासति में हेलीपैड के निर्माण (Construction of helipad in Nagasati) के लिए 0.0375 हेक्टेयर वन भूमि के डाइवर्जन को मंजूरी दी गई है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई. दरअसल किन्नौर के रकछम-छितकुल वन्यप्राणी अभयारण्य के भीतर नगासति में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल (Indo Tibetan Border Police Force in Nagasati) लंबे समय से हेलीपैड की मांग कर रहा था. यहां पढ़ें पूरी खबर...

आईजीएमसी से पीजीआई चंडीगढ़ जाना हुआ आसान, 298 रुपए में तय होगा सफर

हिमचल प्रदेश के सबसे बड़े आईजीएमसी अस्पताल से आगे के इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ का सफर अब आसान हो (Easy to go from IGMC to PGI Chandigarh)गया. अब इस रूट पर 25 सीटर टेंपो ट्रैवलर शुरू किया गया. मंगलवार को राजधानी शिमला से चंडीगढ़ के लिए यह सुविधा शुरू की गई. मंगलवार को राज्य सरकार के उद्योग, परिवहन, श्रम एवं रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा शिमला में आईजीएमसी शिमला से चंडीगढ़ पीजीआई के लिए 25 सीटर टेंपो ट्रैवलर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सुजानपुर पर सरकार मेहरबान: ऊटपुर ITI को मिलेगा स्थाई ठिकाना, प्रदेश सरकार से 10 करोड़ मंजूर

सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के ऊटपुर में बनने वाले आईटीआई भवन (ITI Bhawan in Sujanpur) के लिए लगभग ₹10 करोड़ का बजट मंजूर किया है. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अब तक ग्राम पंचायत ऊटपुर एक निजी भवन में चल रहा था. भवन बनाने के लिए लोगों ने भूमि तो उपलब्ध करवा दी थी, लेकिन बजट भवन बनाने के लिए मंजूर नहीं हुआ था. संबंधित विषय पर पंचायत के लोग पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से मिले थे और गुहार लगाई थी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

बेटी से छेड़छाड़ के आरोप में पिता की आत्महत्या मामला, सवालों में पंच, उपप्रधान और पुलिस

दौन थाना के तहत बेटी से छेड़छाड़ और मारपीट का कथित आरोप लगने के बाद पिता के आत्महत्या करने के मामले में नया खुलासा हुआ है. इस मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है. इस मामले में मृतक व्यक्ति की पत्नी ने पंचायत प्रतिनिधियों, पुलिस कर्मियों और कॉलेज के लड़कों के खिलाफ एएसपी हमीरपुर विजय सकलानी को शिकायत सौंपी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में करवट बदलेगा मौसम, दो दिन बारिश-बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी

हिमाचल प्रदेश में फिर से मौसम करवट बदलने वाला है. प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जिसके चलते 23 और 24 मार्च को अधिकतर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की आशंका मौसम विभाग द्वारा जताई गई है. इसको लेकर विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है.इस दौरान प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है. यहां पढ़ें पूरी खबर...



